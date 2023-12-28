От стоматологических услуг до традиционных китайских методов лечения - в индустриальном парке "Великий камень" открыли медцентр "Эксперт+"

В медицинском центре "Эксперт+" можно использовать незарегистрированные в нашей стране методы лечения и медицинскую продукцию, но используемые в других странах (Китай, европейские государства и азиатские государства). Это первый такой проект на территории Республики Беларусь и на территории Евразийского экономического пространства. Сегодня мы уже получили два метода традиционной китайской медицины - это методы по похудению и лечения миомы.

Дмитрий Гринько, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении