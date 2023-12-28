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От стоматологических услуг до традиционных китайских методов лечения - в индустриальном парке "Великий камень" открыли медцентр "Эксперт+"
Сегодня на территории индустриального парка "Великий камень" открыли медицинский центр "Эксперт+". На платной основе здесь будут предоставлять различные медуслуги для любого желающего. На выбор пациентов: классическое иглоукалывание, вакуумный массаж, карбокситерапия, массаж Гуаша, а также лечение с помощью натуральных лекарственных препаратов китайской медицины. В центре высококвалифицированные белорусские врачи работают совместно с консультантами из Китая.
В медицинском центре "Эксперт+" можно использовать незарегистрированные в нашей стране методы лечения и медицинскую продукцию, но используемые в других странах (Китай, европейские государства и азиатские государства). Это первый такой проект на территории Республики Беларусь и на территории Евразийского экономического пространства. Сегодня мы уже получили два метода традиционной китайской медицины - это методы по похудению и лечения миомы.
Белорусско-китайское взаимодействие в области фармацевтики, изделий медназначения, медицинского оборудования и прежде всего оказания медицинской помощи, в том числе традиционной китайской медицины, было определено двумя лидерами наших стран Александром Григорьевичем Лукашенко и Председателем Си Цзиньпином как раз одним из приоритетных, и локация "Великого камня" была определена как один из элементов развития кластерного нашего взаимодействия. Поэтому по итогу строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию сегодняшнего медицинского центра является квинтестенцией выполнения этих поручений.
Через обучение, которое проходит и онлайн, и в Китае, белорусские специалисты все больше начинают погружаться и понимать, как работает китайская медицина. Поэтому сейчас я оцениваю белорусских специалистов на очень хорошем уровне в этом направлении.
Медицинский центр создали в максимально короткие сроки - на это ушло около 4 месяцев. В индустриальном парке уже сформировался своеобразный медицинский кластер. Сегодня это производство медицинских изделий и оборудования, фармацевтика, лекарственные препараты и медуслуги. Всего в этой сфере работают 26 резидентов.
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