От пройденных испытаний захватывает дух - один день из жизни лагеря военно-патриотического профиля

Лето - любимая пора у школьников. И эти ребята решили провести свои каникулы с пользой и в стиле милитари. Сейчас в разгаре первая смена лагеря военно-патриотического профиля "Готовы Родине служить". Более трех сотен учащихся кадетских училищ страны и 57 учащихся Минского военного суворовского училища учатся работать в команде и нести гордое звание защитника Отечества. К учебно-полевому сбору сегодня присоединилась и Виктория Шаркова.

На базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра, где и проходят сборы, никаких гаджетов и посторонних дел. Здесь готовят сильное гражданское звено, которое уже знает, что такое чувство товарищества, Родина и ответственность за свою страну.

На протяжении девяти дней ребята живут по распорядку: подъем в 7 утра, зарядка, завтрак. После изучение военных дисциплин на практике: огневая, инженерная подготовка и обкатка бронетехникой.

От пройденных испытаний захватывает дух. Запал в глазах молодых курсантов тому подтверждение. Каждый новый день не похож на предыдущий: проводятся занятия по медицинской подготовке, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

В таком военном лагере мы в первый раз в 10 классе. В принципе мне здесь очень нравится. Больше всего понравился сегодняшний день, потому что сегодня у нас была обкатка танками. Мы катались на БМП. Платон Букатый, воспитанник лагеря военно-патриотического профиля "Готовы Родине служить"

Летние каникулы в стиле милитари

Для большинства ребят такой опыт в новинку, поэтому и ждали смены с нетерпением. В течение года они получали теоретические навыки у себя в училищах, а здесь все отрабатывают на практике. Каждый из воспитанников приобретает те навыки, которые в будущем помогают достичь серьезных результатов.





Я хотел бы стать офицером. Мне нравится та идея, что у меня будут погоны. Это стимул в моей жизни. Возможно, врачом, продолжить династию родителей. Иван Трубчик, воспитанник лагеря военно-патриотического профиля "Готовы Родине служить"

Организаторы прикладывают все усилия, чтобы разнообразить и досуг ребят. Устраивают вечера кадетской песни, спортивные эстафеты, состязались и в брейн-ринге "Знатоки военной истории". А в выходные посетили исторически значимые места Борисова: футбольную арену, местный краеведческий музей и библиотеку. По словам старших товарищей-офицеров, ребята получат ценные навыки профессии, а кроме того, научатся самостоятельности.

Готовы Родине служить

Такие сборы проводить, конечно, нужно. Они дают очень полное представление о службе в Вооруженных силах, о профессии офицера. Я уверен в том, что после окончания этих сборов многие ребята, если не большинство, выберут профессию офицера и будут поступать в Военную академию. Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища, начальник учебно-полевых сборов

В таком ритме ребята будут жить до 9 июня. Подобные сборы - это не только возможность узнать больше о собственных силах, это особенно важно для тех, кто, узнав воинскую службу в юности, понял, в чем его призвание.