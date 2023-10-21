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От редакции до большого спортивного канала страны. "Беларусь 5" отмечает 10-летний юбилей
Небольшой юбилей, но уже и большой праздник сегодня отмечают наши коллеги с "Беларусь 5"! Главному спортивному каналу страны исполнилось 10 лет! Поздравляем и желаем им новых творческих побед. На данный момент "Беларусь 5" объединяет в себе и спортивный портал "sport5.by", и "Беларусь 5 интернет".
С чего и как начинался путь телеканала - подробности у Станислава Липского.
Телеканал "Беларусь 5" отмечает юбилей!
Люди всегда на первом месте механизма, который работает идеально.
Телевидение - это отработанный, слаженный механизм. Это не только режиссер, это и операторы, это звукорежиссеры, это технический персонал. Если что-то сбивается, кто-то сбивается, то не получается.
Тем более если это телевидение, причем спортивное, где каждый - от комментатора до звукорежиссера - отдает все свои эмоции событию, на котором работает.
Очень много пришло молодежи сейчас, которые хотят работать. Я благодарен каждому из них, что они свое время, свой талант, свои силы вкладывают во все те проекты, которыми сейчас представлен "Беларусь 5" на белорусском и международном рынке.Без команды единомышленников добиться признания невозможно, а телеканал "Беларусь 5" сделал это! 10 лет в эфире пролетели незаметно, в том числе благодаря любви телезрителей.
Никогда не забуду один из матчей - чемпионат мира по футболу в России, собрал долю, по-моему, около 50, т.е. полстраны в тот момент смотрело "Беларусь 5", тогда как средняя доля любого спортивного канала, если взять "Матч ТВ" или наш, варьируется в районе цифры 2 примерно в нормальном состоянии. Можно представить, какой интерес был, т.е. люди знают.Идея создания своего спортивного канала в кулуарах Белтелерадиокомпании зародилась еще в начале двухтысячных, но тогда еще не было необходимых ресурсов, технических возможностей и самое главное - людей, которые могли все это организовать.
Телеканал ЛАД был главным источником спортивных трансляций, но белорусских побед становилась все больше, наши триумфальные выступления звучали в мире все громче. Как следствие 21 октября 2013 года телеканал "Беларусь 5" начал свое вещание и, что самое главное, в общем доступе, то есть бесплатно для телезрителей.
Сегодня эти все расходы на себя берет государство. И сегодня это очень важно, в сильном государстве, в таком государстве, это, наверное, единственно правильная модель. Мы не должны на этом сегоднязарабатывать, особенно с простых людей. Я думаю, сегодня нет в Республике Беларусь ни одного человека, который равнодушно относится к просмотру программ этого канала.Сегодня телеканал "Беларусь 5" - это уже мощный живой организм, который мгновенно реагирует на современные вызовы, перестраивается под нужды телезрителей и уже выходит далеко за пределы только телекартинки.
Выступил Президент и сказал о том, что нужен такой канал. Это было в мае 2013 года. А в октябре 2013 года мы уже вышли в эфир. Никогда так быстро спортивный канал не открывался. Оглядываясь назад, если подводить какой-то небольшой итог, то за 10 лет мы создали три проекта, которые достаточно успешны. Это "Беларусь 5" - спортивный канал, это "Беларусь 5 интернет" - интернет-канал, который показывает спорт, и спортивный портал sport5.by. Конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто к этому приложил руку. За всеми каналами, за всеми направлениями стоят люди, без которых невозможно было бы достичь всего того, что сейчас мы имеем.Счет на миллионы идет при оценки аудитории, которую охватывает структура "Беларусь 5", но то ли еще будет, ведь 10 лет, согласитесь,это только начало жизненного пути.
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