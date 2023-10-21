От редакции до большого спортивного канала страны. "Беларусь 5" отмечает 10-летний юбилей

Выступил Президент и сказал о том, что нужен такой канал. Это было в мае 2013 года. А в октябре 2013 года мы уже вышли в эфир. Никогда так быстро спортивный канал не открывался. Оглядываясь назад, если подводить какой-то небольшой итог, то за 10 лет мы создали три проекта, которые достаточно успешны. Это "Беларусь 5" - спортивный канал, это "Беларусь 5 интернет" - интернет-канал, который показывает спорт, и спортивный портал sport5.by. Конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто к этому приложил руку. За всеми каналами, за всеми направлениями стоят люди, без которых невозможно было бы достичь всего того, что сейчас мы имеем.

Счет на миллионы идет при оценки аудитории, которую охватывает структура " Беларусь 5 ", но то ли еще будет, ведь 10 лет, согласитесь,это только начало жизненного пути.