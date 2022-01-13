От системы закупок и управления жилфондом до финансовой грамотности белорусов: Президент провел совещание с руководством правительства

От системы закупок и управления жилфондом до финансовой грамотности белорусов. Первое в этом году совещание Президента с руководством правительства состоялось сегодня. При всей своей многоплановости его лейтмотив можно обозначить приблизительно так: главное, чтобы новации смогли решить имеющиеся проблемы. В частности, чтобы исключить недобросовестное посредничество, серые схемы и усовершенствовать систему закупок (на это неоднократно обращал внимание глава государства), правительством подготовлен соответствующий проект указа. Как отметил Александр Лукашенко, важно обеспечить бесперебойность работы предприятий с одновременной экономией, а она может быть существенной. Подробности совещания во Дворце Независимости расскажет наш политический обозреватель Алексей Волков.

Цифровые технологии в деле

Все дело в цифре. О том, насколько влияют на нашу жизнь электронные услуги, автоматизированные системы, соцсети и переводы онлайн, можно говорить бесконечно. Сегодня цифровые технологии - это кровеносная система общества. Разгоняются они быстрее, чем частицы в адронном коллайдере. Поэтому настала пора модернизировать профильное Министерство связи и информатизации.

Технология для человека, а не наоборот. Новое ведомство получит название Министерство цифрового развития и связи. Задача амбициозная - улучшить не только быт, но и благосостояние белорусов за счет высокоэффективных производств.

Новое Министерство цифрового развития и связи

Многие функции из нового законопроекта Минсвязи уже выполняет, но нужна юридическая унификация процессов, дабы избежать бумажной волокиты, тем более в цифровом ведомстве. Это же касается и системы закупок. Требование Александра Лукашенко: полностью исключить серые схемы и недобросовестных посредников. Проект указа тоже готов, в целом одобрен, но Первый настаивает - документ должен работать на все 100 %. Без оговорок и оправданий.













Навести порядок в госзакупках

Как раз о подобных серых схемах мы рассказывали накануне. За 2021 год госконтроль выявил свыше восьми десятков преступлений. На ту же медтехнику цены завышались в 40 раз - очевидно недопустимо. В целом же предполагаемые подходы обещают в первый же год сэкономить для бюджета до миллиарда рублей. И это с важной поправкой - предприятия не будут останавливаться ни на секунду.

Президент поставил задачу помочь населению грамотно управлять финансами