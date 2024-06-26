От советского Т-34 до современного "Искандера": на параде 3 Июля будет представлено более 300 образцов военной техники

За неделю до Дня Независимости в Беларуси вовсю идет подготовка к масштабному празднику и, в частности, к торжественному параду, который пройдет в сердце белорусской столицы. Пока участники пеших расчетов чеканят шаг на плацу, Минобороны проверяет готовность военной техники. Сегодня прошел смотр ретро- и современных моделей белорусской оборонки на базе 56-го отдельного полка связи в Уручье. Готовы ли военные представить всю мощь нашей железной силы?

О смотре готовности техники к параду 3 Июля -Виктория Радевич.

В составе механизированной колонны на параде 3 Июля пройдут расчеты из лучших образцов боевой техники, которые успели себя зарекомендовать в военной сфере. Будут также и новинки белорусской оборонки, которые стоят на вооружении бригад сухопутных войск, частей Сил специальных операций, артиллерии и зенитных ракетных войск. В этом году в честь юбилейной даты освобождения страны количество техники для представления зрителям значительно увеличили - будет больше 300 образцов.

Среди всего прочего на празднике будут представлены, как говорят, гордость отечественной военной промышленности - ракетная система "Полонез", линейка бронированных автомобилей и зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф" (на параде их увидят впервые). А еще беспилотники самолетного и вертолетного типа в разных своих вариациях: для осуществления разведки и произведения ударов.

"Это лучший, передовой ЗРК в мире. Зарекомендовал себя. Комплексы С-400 несут боевое дежурство. Представленные образцы – лишь часть того, что представлено в наших Вооруженных Силах", - рассказывает командир стартовой батареи ЗРК С-400 "Триумф" Вооруженных Сил Беларуси Егор Ильченко.

Не обойдется парад без участия оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боезаряды и поражать цель на расстоянии до полутысячи километров. На вооружение белорусской армии они поступили всего около года назад. Для понимания, это комплекс 13 метров в длину и около 3 в ширину. Маневрировать на нем могут исключительно хорошо подготовленные специалисты.





Возглавят механизированную колонну легендарные советские танки Т-34

А первыми в механизированной колонне выйдут советские танки Т-34. Они приехали специально к празднику из России. Это только одни из представителей парадной ретроколонны. Легендарные 34-ки при необходимости могут выполнить боевые задачи и сейчас, они в отличном техническом состоянии. Некоторые из них в этом году принимали участие в параде на Красной площади в Москве на 9 Мая. Их присутствие на празднике в Беларуси – как олицетворение неразрывной истории двух братских народов.

Механизированная колонна традиционно неотъемлемая и самая мощная часть военного парада. Готовность расчетов к маршу на военном параде сегодня оценили белорусские военные в 56-м отдельном полку связи. Именно здесь сейчас базируется часть техники, участвующей в празднике. И здесь же она будет оставаться вплоть до первой генеральной репетиции парады, которая пройдет 29 июня.





Символика в честь 80-летия освобождения Беларуси