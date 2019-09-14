От средневековых турниров до мотошоу. Десятки праздничных локаций развернутся в столице

Шумно, музыкально и по-спортивному задорно сегодня будет в разных уголках столицы. Минску - 952!



В День города по традиции развернутся десятки праздничных локаций. Программа самая разнообразная - от диджей-батлов и средневековых турниров до мотошоу и даже забегов на каблуках. Так что найти активности по душе не составит труда.



В течение дня наши корреспонденты будут работать во всех уголках Минска. А сейчас о самых ярких событиях праздничной афиши расскажет Александра Кавелич.



На этой площадке на проспекте Победителей гости уже скоро смогут отправиться в прошлое. Буквально через два часа тут будут греметь рыцарские доспехи и звучать мелодии трубадуров. Фестиваль исторической реконструкции, уже традиционно одно из самых ярких событий Дня города, в этот раз соберет участников со всей Европы и не только.



Конные турниры, соревнования лучников и даже штурм замка. Все девять веков истории Минска будут воплощать реконструкторы, ремесленники и музыканты.



Такие декорации появились накануне у Дворца спорта - спасатели из 8 стран соревнуются за звание самого сильного и ловкого. Рядом - большой мотофестиваль. Его участники - а это 8 тысяч байкеров - проследуют сюда колонной от Кургана Славы.



Десятки праздничных локаций развернутся во всех районах столицы. От гонок по городским улицам в микрорайоне Чижовка до зарисовок уличных театров и музыкальных батлов в Верхнем городе.



Поздравлять Минск, причем на разных языках, будут и у Ратуши. Видеооткрытки с пожеланиями смогут записать гости праздника. А вечером здесь выступят артисты Музыкального театра.



К слову, для удобства жителей общественный транспорт сегодня будет ходить чаще. Сократят и интервалы ожидания в метро. Так что ничто не помешает присоединиться к большому городскому празднику и поздравить Минск с днем рождения.