ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

От строительства ледовых арен до развития хоккея - подробности 28 октября в проекте "Беларусь созидающая"

От четырех дворцов к четырем десяткам катков. Именно такой путь преодолела Беларусь в строительстве ледовых арен. На заре суверенитета заниматься хоккеем круглогодично можно было лишь в Минске, Гродно и Новополоцке. Теперь же этот вид спорта доступен практически повсеместно.

Развитие инфраструктуры позволило принять чемпионат мира в 2014 году. И даже спустя десятилетие тот планетарный форум называют одним из лучших по организации. Но самое главное - это наше будущее, ведь строительство дворцов позволило увеличить количество детских школ по хоккею. А это значит, что и выбор игроков стал большим.

Прокатимся по главным ледовым оазисам на карте Синеокой в новой серии проекта "Беларусь созидающая" в субботу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все