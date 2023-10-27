От строительства ледовых арен до развития хоккея - подробности 28 октября в проекте "Беларусь созидающая"

От четырех дворцов к четырем десяткам катков. Именно такой путь преодолела Беларусь в строительстве ледовых арен. На заре суверенитета заниматься хоккеем круглогодично можно было лишь в Минске, Гродно и Новополоцке. Теперь же этот вид спорта доступен практически повсеместно.

Развитие инфраструктуры позволило принять чемпионат мира в 2014 году. И даже спустя десятилетие тот планетарный форум называют одним из лучших по организации. Но самое главное - это наше будущее, ведь строительство дворцов позволило увеличить количество детских школ по хоккею. А это значит, что и выбор игроков стал большим.