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От Т-34 до Т-72 БМ-2: как менялась военная техника в Беларуси - смотрите в новой серии проекта "Арсенал Родины"

Какой была военная техника в XX веке и какой она предстала уже в современной независимой Беларуси. В новой серии совместного проекта "Арсенал Родины", подготовленного Агентством теленовостей и Государственным военно-промышленным комитетом, речь пойдет о танках.

За 3 минуты будет показан ряд моделей, начиная с легендарного Т-34 и заканчивая новейшим Т-72 БМ-2 (см. видео).

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