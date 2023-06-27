От учителя в школе до предателя родины - о деятельности Станислава Станкевича и ликвидации Борисовского гетто

"Белорусский секрет" - издание 1982 года, редчайший экземпляр. Расследование американского писателя, бывшего прокурора правительства США и офицера военной разведки Джона Лофтуса. Одна из тем его научного интереса - связь ЦРУ с нацистами, коллаборанты, тайная война и шпионаж. Белорусские националисты, руководящий состав оккупационной администрации, люди, которые стояли за проектом белорусской автокефальной церкви, после войны осели в США и являлись агентами центрального разведывательного управления. Подробнее расскажем во второй серии документального проекта "Восставшие на святое".

Те, кто в годы Великой Отечественной войны были агентами немецких спецслужб, после войны работали на разведки западных стран, в первую очередь Великобритании, США, Франции. Это время так называемой холодной войны. Бывших пособников нацистов привлекали к работе с целью дальнейшего использования в качестве диверсантов, переводчиков или сотрудников оккупационной администрации, в случае начала третьей мировой войны. Но, как отметил Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук, в отдельных случаях они сами предлагали свои услуги и информацию, которой они владели.

Многие из руководителей белорусского подразделения "Ваффен-СС", причастных к нацистским преступлениям, и на счету которых были десятки тысяч уничтоженных мирных граждан, при поддержке США получали американское гражданство. Белорусских коллаборантов, имеющих отношение к созданию белорусской автокефальной церкви, поддержали американские спецслужбы. Это позволило им уйти от уголовного преследования. Хотя на родине, в Беларуси, занимались их розыском как военных преступников.

Националисты, коллаборационисты в послевоенный период с учетом их активной деятельности были в поле зрения спецслужб. Многие из них разыскивались по так называемым розыскным делам. Разыскивались для привлечения к ответственности, а главное, для отслеживания, получения информации об их конкретных враждебных планах против Советского Союза. Алексей Васильев, историк спецслужб

В Америке они спокойно доживали до старости, их хоронили на православных кладбищах. Саут-Ривер - район на 16 тыс. человек в штате Нью-Джерси - стал местом компактного проживания руководителей и функционеров Белорусской центральной рады. Среди них был и Станислав Станкевич.





В деревне Орленяты Сморгонского района в начале 20 века родился Станислав Станкевич - пособник нацистов, предатель родины. До войны он работал учителем польского языка и литературы в школе, а в 1941 году добровольно пошел на службу к немецким оккупационным властям.

Станкевич активно служил на благо Третьего рейха. Был бургомистром Борисова, занимался переписью населения для выявления евреев, участвовал в создании гетто. А всего через пару месяцев радикально решил еврейский вопрос в городе.

Гетто в Борисове было ликвидировано. За два дня 20 и 21 октября 1941 года были уничтожены порядка 10 тыс. человек. Но, что наиболее цинично, накануне расправы Станкевич устроил банкет, на который были приглашены немецкие офицеры с местными подругами, а также полицаи. Бургомистр Станкевич объявил о предстоящей операции по ликвидации евреев и даже произнес тост за успех предстоящего дела

После войны Станкевич стал представителем Белорусской центральной рады в Антикоммунистическом блоке народов - организации, которая поддерживалась и спонсировалась ЦРУ. Он занял пост члена центрального комитета. Более того, через некоторое время Станкевич возглавил ученый совет Института изучения СССР, который был создан по протекции центрального разведывательного управления США.