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От удара при аварии в Минске опрокинулась легковушка

От удара при аварии в Минске опрокинулась легковушка

Легковушка в Минскеопрокинулась от удара при ДТП. В результатепострадала пассажирка, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, 37-летняя водитель Toyota двигалась по пр.Дзержинского в направлении ул. Яна Чечота. Около 11:10 при перестроении она не уступила дорогу Nissan и столкнулась с ним. По инерции от удара Nissan опрокинулся. 14-летняя пассажирка Nissan доставлена в больницу для обследования.

На месте работали сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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