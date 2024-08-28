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От удара при аварии в Минске опрокинулась легковушка
Легковушка в Минскеопрокинулась от удара при ДТП. В результатепострадала пассажирка, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, 37-летняя водитель Toyota двигалась по пр.Дзержинского в направлении ул. Яна Чечота. Около 11:10 при перестроении она не уступила дорогу Nissan и столкнулась с ним. По инерции от удара Nissan опрокинулся. 14-летняя пассажирка Nissan доставлена в больницу для обследования.
На месте работали сотрудники столичной Госавтоинспекции.
Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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