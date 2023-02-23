От трудоустройства до ЖКХ и земельных отношений - как личные приемы помогают решить вопросы белорусов

Индивидуальный подход к каждому обращению - такова позиция парламентариев и сенаторов. Личные приемы подтверждают эффективную работу с обращениями белорусов. Трудоустройство, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени. Подробности у Юлии Хмель.

Минский район

О новой поликлинике жители агрогородка Озерцо мечтали давно. Ведь раньше они обслуживались в старой амбулатории, которой уже более 50 лет. Учреждение не могло принять всех пациентов.Сейчас потребность населения агрогородка в медпомощи полностью закрыта. Люди получили современную многофункциональную поликлинику, которая функционирует уже более трех месяцев.

Наталья Павловская живет в Озерце уже почти 30 лет. Говорит, поликлиники действительно не хватало. Люди вынуждены были обращаться за медицинской помощью в Минск. Пять лет назад жители решили в этом деле наконец-то поставить точку. Тогда собрали 800 подписей, и вопрос сдвинулся с места.

В 2018году мы впервые обратились к нашим властям. Было собрание в актовом зале в школе, приехали представители сельского совета, райисполкома, облисполкома, даже из Министерства здравоохранения был человек. И на этом собрании нас заверили в том, что будут заниматься этим вопросом. в 20-м году был составлен проект поликлиники. Наталья Павловская

Ситуацию жители постоянно держали на контроле, а еще написали коллективное письмо в верхнюю палату парламента, и уже вскоре началось строительство поликлиники. Здание с нуля возвели за год. Работа велась в том числе под контролем Совета Республики. Правда, сегодня за результат спасибо нужно сказать каждому. К ситуации оперативно подключились все ветви власти. Тот случай, когда проблему решили сообща.

Здесь оказывают медицинскую помощь жителям 10 населенных пунктов. А это в общей сложности 16 тыс. человек. Кстати, мощность поликлиники рассчитана и на дальнейший рост населения региона.

Кроме оказания первичной медицинской помощи врачами общей практики и педиатрами, у нас оказывается специализированнаяпомощь узкими специалистами. Прием ведут хирург, невролог, отоларинголог, гинеколог, стоматолог, офтальмолог. Также на базе нашей поликлиники появились рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, дневной стационар - все то, чего не было в амбулатории. Екатерина Мартинович, заведующая озерцовской поликлиникой

Берестовицкий район

Отделение почтовой связи в агрогородке Пархимовцы у местных жителей пользуется особой популярностью. Здесь можно не только отправить письмо, оформить подписку на газеты, но и приобрести товары первой необходимости. Да и последние новости района многие сельчане узнают именно на почте.

Почта пользуется спросом у пожилых людей, потому что они могут сюда прийти поговорить, полистать каталог, оформить подписку. Ольга Лигер, начальник отделения почтовой связи "Пархимовцы"

В конце 2022 года начальник отделения почтовой связи решила уволиться, и сельчане активно стали обсуждать новость о полном закрытии местной почты. Даже создали инициативную группу и написали обращение в Совет Республики с просьбой сохранить учреждение.

Прислали ответ, что почта остается и все будет нормально. Галина Агеенко, жительница агрогородка Пархимовцы

Представители гродненского филиала Белпочты признаются, что трудности были, но только с подбором персонала. На вакантное место необходимо было найти специалиста и обучить его. Сегодня вопрос уже решен.

Буквально сразу же в декабре мы нашли кандидатуру на эту вакантную должность. В январе она проходила обучение и в феврале уже приступила. При этом объект почтовой связи все это время функционировал. Светлана Мякиш, заместитель директора гродненского филиала РУП "Белпочта"

Личный прием граждан

И это лишь несколько примеров, которые подтверждают эффективность работы с обращениями граждан. Сегодня на вопросы белорусов отвечала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова в здании Совета Республики. Тематика обращений разная и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ и медицины, земельные и трудовые споры. Белорусы поднимали тему и развития системы образования для детей с особенностями по здоровью.