"От всей души": Дед Мороз и Снегурочка поздравили пожилых пациентов в БСМП в Минске

Вместо лечащего врача - Дед Мороз и Снегурочка, а вместо лекарств - сладкие подарки. Акция "От всей души" пришла в Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. К поздравлению пожилых граждан, которые в эти дни оказались на лечении в стационаре, подключились волонтеры профсоюза учащихся Белорусского государственного медколледжа.