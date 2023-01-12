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"От всей души": Дед Мороз и Снегурочка поздравили пожилых пациентов в БСМП в Минске
Вместо лечащего врача - Дед Мороз и Снегурочка, а вместо лекарств - сладкие подарки. Акция "От всей души" пришла в Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. К поздравлению пожилых граждан, которые в эти дни оказались на лечении в стационаре, подключились волонтеры профсоюза учащихся Белорусского государственного медколледжа.
На сегодняшний день абсолютное большинство коллективных договоров содержит положения по оказанию всесторонней поддержки ветеранам. Это материальные выплаты, подарки к юбилеям и другим праздникам, помощь в оздоровлении.
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