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"От всей души": поздравления с новогодними праздниками принимали постояльцы Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Подарки, слова поддержки, песни хором и хорошее настроение! Сегодня республиканскую акцию "От всей души" встречали в Витебском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Гости (а это представители областного депутатского корпуса и предприятия энергетической отрасли) организовали концерт. В доме-интернате проживают 282 человека, в том числе 4 ветерана Великой Отечественной войны. Специалистам, которые обеспечивают постояльцам комфорт, вручили грамоты и благодарности, а для развития материальной базы учреждения презентовали денежный сертификат.
Настроение само по себе хорошее, но здоровья нет. Возраст уже такой. А так, надо сказать, что ко мне внимание большое. Самое главное, чтобы были мир и дружба.
И от всей души и с душой сюда едешь. Приподнятое, прекрасное настроение. Хочется действительно говорить добрые, теплые слова, слова благодарности этим людям. Слова о том, чтобы они как можно дольше жили.
В Витебской области 15 интернатов стационарного социального обслуживания. В условиях круглосуточного ухода проживают три с половиной тысячи престарелых жителей региона. Каждому из них эти праздничные дни запомнятся душевными встречами.
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