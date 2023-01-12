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"От всей души": Учащиеся поздравили ветерана Великой Отечественной войны Федора Фещенко

История не со страниц книг, а из первых уст. Учащиеся 19-й столичной гимназии навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Сергеевича Фещенко. Визит - в рамках республиканской акции "От всей души". Школьники пришли с подарками, словами благодарности и вопросами. Теплый разговор - это то, в чем нуждаются уважаемые люди солидного возраста, а их жизненный опыт, мудрые советы и воспоминания так необходимы современной молодежи.

Благотворительная акция "От всей души" только во Фрунзенском районе охватила около 3 тысяч пожилых людей. Марафон заботы и внимания продлится до 14 января.

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