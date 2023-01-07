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"От всей души": в Гомеле поздравили ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн
Республиканская акция "От всей души" продолжает дарить добро тем, кому оно так необходимо. В Гомеле депутат Палаты представителей Александр Данченко навестил ветеранов боевых действий. Поздравить их с Новым годом и Рождеством пришли также учащиеся школ. Геннадий Горбачев воевал в Афганистане, был командиром роты. В Беларусь вернулся инвалидом I группы. Гости принесли в дом Геннадия Николаевича настоящий праздник - подарки, слова поддержки, теплые и душевные поздравления.
Дети, молодое поколение должны видеть, как живут люди, как они в этом нуждаются, через сердце чтобы это прошло. Мы должны ценить и уважать друг друга.
Поздравления принимал и Олег Плиндов - ветеран Великой Отечественной войны. Служил разведчиком, после Победы работал в образовании. Олег Назарович известен как литератор, является автором нескольких поэтических сборников.
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