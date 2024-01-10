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"От всей души" в Воложине - благотворительная акция заглянула в территориальный центр соцобслуживания населения

"От всей души" в Воложине - благотворительная акция заглянула в территориальный центр соцобслуживания населения

Внимание и забота о людях уважаемого возраста. Благотворительная акция "От всей души" сегодня принесла сердечный праздник в Воложин. Делегация из Министерства промышленности Беларуси пришла на встречу с подопечными территориального центра соцобслуживания населения. В этом учреждении более 70 людей серебряного возраста нашли площадку для самореализации, творчества и дружбы.

Совместный праздник прошел в домашней атмосфере за душевным разговором и дорогими воспоминаниями. Торжество мероприятию придали музыкальные и танцевальные поздравления от талантливых детей и молодежи Воложина.

Во время встречи гости также ознакомились с безграничным творчеством людей, которые занимаются трудотерапией в мастерских. Более 40 человек в центре рисуют, поют и представляют коллекции, сделанные своими руками. Благотворительная акция "От всей души" будет создавать настроение и радовать на протяжении всего рождественского периода.

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