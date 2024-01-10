"От всей души" в Воложине - благотворительная акция заглянула в территориальный центр соцобслуживания населения

Внимание и забота о людях уважаемого возраста. Благотворительная акция "От всей души" сегодня принесла сердечный праздник в Воложин. Делегация из Министерства промышленности Беларуси пришла на встречу с подопечными территориального центра соцобслуживания населения. В этом учреждении более 70 людей серебряного возраста нашли площадку для самореализации, творчества и дружбы.

Совместный праздник прошел в домашней атмосфере за душевным разговором и дорогими воспоминаниями. Торжество мероприятию придали музыкальные и танцевальные поздравления от талантливых детей и молодежи Воложина.