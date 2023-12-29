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От выпускника журфака до мэтра белорусского телевидения. Каким был жизненный путь легенды ТВ Александра Доморацкого

От выпускника журфака до мэтра белорусского телевидения. Каким был жизненный путь легенды ТВ Александра Доморацкого

29 декабря на 75-м году жизни не стало легенды советского и белорусского телевидения Александра Доморацкого.

Александр Николаевич был одним из тех мэтров телевидения, которые застали времена зарождения отечественного вещания, черно-белой пленки и живой работы в кадре, когда у ведущих в прямом эфире не было профессионального права на оговорку. В 1967 году начался его творческий путь в качестве журналиста и репортера белорусского телевидения, а затем – ведущего новостей. За несколько десятилетий работы в кадре и за кадром Александр Николаевич выработал собственный узнаваемый стиль подачи информации и стал одним из самых известных журналистов своего времени.

Накопленный с годами богатый практический опыт, превосходные знания всех тонкостей и секретов телепроизводства позволили Александру Доморацкому возглавить редакцию информационного вещания, а затем в трудные 90-е годы стать генеральным директором программ белорусского телевидения. Несмотря на ответственную работу за кадром, постоянный поиск креативных и свежих решений для телевидения суверенной Беларуси, он не отступал от своего призвания и продолжал творить и блистать в кадре. Такие проекты, как "Встречи в Троицком", "Обычный необычный день" и "Свет далекой звезды", одна из главных авторских работ Александра Николаевича, навсегда останутся не только в архивах БТ, но и в сердцах зрителей старшего поколения.

В 2013 году Александр Николаевич завершил телевизионную карьеру, но до последних дней был почетным гостем в стенах и студиях Белтелерадиокомпании, участвовал в записях телепрограмм и охотно делился жизненными историями из журналистского прошлого. Он был примером для многих поколений работников кадра, восхищал и вдохновлял своим жизнелюбием и оптимизмом. Несомненно, он навсегда останется в памяти работников телевидения как талантливый журналист, непревзойденный мастер экранной культуры и мудрый, дальновидный и справедливый руководитель.

С большой скорбью в сердце коллектив Белтелерадиокомпании выражает соболезнования родным и близким Александра Доморацкого.

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