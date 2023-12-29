От выпускника журфака до мэтра белорусского телевидения. Каким был жизненный путь легенды ТВ Александра Доморацкого

29 декабря на 75-м году жизни не стало легенды советского и белорусского телевидения Александра Доморацкого.

Александр Николаевич был одним из тех мэтров телевидения, которые застали времена зарождения отечественного вещания, черно-белой пленки и живой работы в кадре, когда у ведущих в прямом эфире не было профессионального права на оговорку. В 1967 году начался его творческий путь в качестве журналиста и репортера белорусского телевидения, а затем – ведущего новостей. За несколько десятилетий работы в кадре и за кадром Александр Николаевич выработал собственный узнаваемый стиль подачи информации и стал одним из самых известных журналистов своего времени.

Накопленный с годами богатый практический опыт, превосходные знания всех тонкостей и секретов телепроизводства позволили Александру Доморацкому возглавить редакцию информационного вещания, а затем в трудные 90-е годы стать генеральным директором программ белорусского телевидения. Несмотря на ответственную работу за кадром, постоянный поиск креативных и свежих решений для телевидения суверенной Беларуси, он не отступал от своего призвания и продолжал творить и блистать в кадре. Такие проекты, как "Встречи в Троицком", "Обычный необычный день" и "Свет далекой звезды", одна из главных авторских работ Александра Николаевича, навсегда останутся не только в архивах БТ, но и в сердцах зрителей старшего поколения.

В 2013 году Александр Николаевич завершил телевизионную карьеру, но до последних дней был почетным гостем в стенах и студиях Белтелерадиокомпании, участвовал в записях телепрограмм и охотно делился жизненными историями из журналистского прошлого. Он был примером для многих поколений работников кадра, восхищал и вдохновлял своим жизнелюбием и оптимизмом. Несомненно, он навсегда останется в памяти работников телевидения как талантливый журналист, непревзойденный мастер экранной культуры и мудрый, дальновидный и справедливый руководитель.