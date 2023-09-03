От зеленой химии до авиакосмических технологий - какие возможности дает обучение в Национальном детском технопарке

Изучая опыт России, прежде всего, а потом и весь мировой опыт, мы приступили к созданию этого центра. Должен вам сказать, что это только начало. Я знаю, что желающих здесь обучаться значительно больше. Но если за бортом остались талантливые люди, то этот технопарк нужно расширять до таких пределов, чтобы все ребята, которые стремятся получить более современные знания, имели такую возможность. Откровенно скажу, что меня сдерживает, принимая подобные решения. Чтобы вы работали на свою страну, чтобы вы жили на этой земле, которая взрастила вас. Это меня, конечно, волнует, хотя я понимаю, что вы люди будущего, люди науки. А наука не может сегодня замыкаться в рамках даже самого большого и продвинутого государства. Наука интернациональна, но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля, что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь