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От зеленой химии до авиакосмических технологий - какие возможности дает обучение в Национальном детском технопарке
1 сентября Президент Беларуси посетил учебные лаборатории Национального детского технопарка. Встреча с одаренными ребятами весьма символичная, учитывая, что именно Александр Лукашенко был инициатором создания молодежного научного центра. Кроме школьной программы дети изучают разные направления: от зеленой химии до авиакосмических технологий.
Лучшие выпускники могут поступать в вузы без экзаменов - это новшество вступительной кампании 2023 года. С будущими академиками и изобретателями работают лучшие педагоги страны. Неудивительно, что проекты юных дарований похожи на научные стартапы. Корреспондент Илона Волынец заглянула в будущее глазами детей.
"Рай Геркулеса" в одном из городских парков? Почему бы и нет? Таким видит спортивный стадион 10-классник из Слонима Никита Быль. Но мало просто нарисовать, проект нужно оформить виртуально, сделать макет, продумать все до мелочей. Иначе какой из тебя архитектор?
Технопарк - это место возможностей, которое позволяет раскрыть человека во всех аспектах. Например, рисование, я с помощью направления архитектуры и дизайна раскрыл себя гораздо больше, чем где-то еще.
С началом учебного года в Национальном детском технопарке стартовала новая образовательная смена. На выбор школьников 15 наиболее перспективных для экономики направлений: "Зеленая химия", "Наноиндустрия и нанотехнологии", "Инженерная экология", "Авиакосмические технологии" и другие. К примеру, в аудитории, где проходят занятия по виртуальной и дополненной реальности, урок закончился, но дети не спешат расходиться.
"IT-отрасль у нас в стране достаточно развита. Для молодежи в технопарке очень много возможностей изучить, попробовать что-то новое", - отметил учащийся Национального детского технопарка Денис Зинин.
Детский технопарк открыли в Минске два года назад. Инициатором его создания был Президент. В 2019 году Александр Лукашенко посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи. По его подобию, а еще с учетом мирового опыта глава государства поручил создать площадку для белорусских одаренных детей.
Сегодня это место притяжения талантливой молодежи со всей страны. Здесь прошли обучение уже более 2 тыс. ребят. Участникам этой смены повезло вдвойне: первосентябрьское поздравление они услышали лично от Президента.
Изучая опыт России, прежде всего, а потом и весь мировой опыт, мы приступили к созданию этого центра. Должен вам сказать, что это только начало. Я знаю, что желающих здесь обучаться значительно больше. Но если за бортом остались талантливые люди, то этот технопарк нужно расширять до таких пределов, чтобы все ребята, которые стремятся получить более современные знания, имели такую возможность. Откровенно скажу, что меня сдерживает, принимая подобные решения. Чтобы вы работали на свою страну, чтобы вы жили на этой земле, которая взрастила вас. Это меня, конечно, волнует, хотя я понимаю, что вы люди будущего, люди науки. А наука не может сегодня замыкаться в рамках даже самого большого и продвинутого государства. Наука интернациональна, но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля, что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране.
Кто-то может подумать, что сюда попадают избранные. Скорее, трудолюбивые и талантливые. Конкурс в среднем 3 человека на место. Нужно пройти отбор, предложить исследовательский проект, пройти тест на техническое и аналитическое мышление. Но как показывает практика, ребенок, попавший в технопарк хотя бы раз, мечтает сюда вернуться, что, кстати, только приветствуется.
Для смарт-детей используют продвинутые методики. Среди наставников - преподаватели вузов, ученые, представители промышленных предприятий. К примеру, графический дизайн преподает завкафедрой БНТУ Анна Литвинова. Возможно, эти ребята вскоре станут ее студентами, но зачем ждать, когда уже сейчас можно разбудить в них гениев?!
Мы разработали уже порядка 20 новых учебных программ. Мы не стоим на месте и идем дальше, понимаем, что надо смотреть и на реальный сектор экономики. Проведены определенные круглые столы с Министерством промышленности. Думаем, что промышленность, организации, предприятия должны быть заинтересованы в будущих своих высококвалифицированных кадрах.
На протяжении смены ребята живут в технодоме блочного типа. В каждом блоке 2 комнаты на 2 человека. В столовой организовано 5-разовое питание. Есть прачечная. В общем, все для того, чтобы юным гениям было максимально комфортно.
Небольшая экскурсия от Богдана и Матвея - дважды выпускников технопарка. Ребята показывают, где в технодоме можно отдохнуть после научного интенсива. Настольные игры, спортивный и тренажерный залы, а еще экскурсии, мастер-классы, квесты.
"Технопарк дает довольно хорошую практическую базу, много теоретических и практических знаний и огромный опыт. Также позволяет понять, твое ли это на самом деле", - сказал учащийся Национального детского технопарка Матвей Нестерович.
Сканер эмоций, аналог тетрапака, угольный сорбент, умные очки, беспилотники… Полет мыслей этих ребят не догнать. И здесь важно поддержать, помочь, а потом обязательно воплотить в жизнь. То, что нам, взрослым, на первый взгляд кажется нереальным.
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