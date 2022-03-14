Отапливаемый палаточный городок на белорусско-украинской границе может принимать до 100 человек

Помощь на белорусско-украинском приграничье. Отапливаемый палаточный городок Белорусского Красного Креста одномоментно может принимать до 100 человек. Беженцам оказывается психологическая и медицинская помощь. Можно отдохнуть и получить пищу. В среднем в модуле проводят до трех часов, с учетом заполнения документов. Многие уже оттуда едут в места для временного проживания.



Беларусь готова предоставить не только кров, но и работу для беженцев из Украины. 12 тысяч предложений уже сейчас в банке вакансий Гомельской области.