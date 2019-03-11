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Отбор волонтеров для II Европейских игр почти завершен

Началась финальная обработка анкет, большинство добровольцев уже получили свои позиции. До конца марта каждый получит определенное назначение. Всего волонтеры будут работать по 20 направлениям - в зонах гостеприимства, службе протокола, медицинском обслуживании. Сейчас у них началась активная фаза тренингов.

Во время тренингов волонтеры узнают интересную информацию о Европейских играх, мерах безопасности на спортивных объектах. Также знакомятся с кодексом волонтеров, учатся работать в команде.

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