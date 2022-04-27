Отчаяние беглых: как пилят и отмывают западные деньги

С началом российской специальной военной операции дела у беглых террористов с белорусскими паспортами стали совсем плохи. Европа закрутила гайки, Америка тоже неохотноидет с ними на контакт. Дело в том, что так называемый штаб литовской содержанки монополизировал всю помощь белорусам. Обворовывают уже не только свою паству и бизнес, но и друг дружку. Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

Тихановская - все. Политический труп литовской золушки можно выносить. В противном случае ее вынесут вперед ногами ее же некогда прихлебатели, так опрометчиво отстраненные от демократической кормушки. Надо было делиться, Света...

Кормовая база сужается. Хозяева с Запада (а в первую очередь США) более не желают оплачивать работу беглых революционеров, которые обходятся очень дорого, а создают лишь видимость бурной деятельности. Дальнейшее финансирование возможно только при условии создания т. н. белорусского правительства в изгнании - оно же кабинет. Сначала был некий штаб, потом офис, теперь кабинет. Но балалайка одна и та же, только называть теперь ее будут иначе. Правда, то, что должно было в теории объединить, на практике вызвало небывалую грызню в стане беглой тусовки. Закружил их аттракцион неслыханной жадности. Вечерко хочет подмять под себя всю власть под "брендом Тихановской", а Карач, Щигельский и другие не согласны "ложиться под домохозяйку", а хотят верховодить самостоятельно. Светланкину команду начали активно сливать. Говорят, коррупционеры они с Вечерко. Мы-то, конечно, не удивлены, говорили об этом раньше.

Но по порядку. После 24 февраля у Запада оказались совсем другие - не белорусские проблемы: Украина и украинские беженцы. И пока беженцы прибывали, литовские содержанки с осторожностью наблюдали, как мимо них уплывает европейский каравай в руки новых кумиров. Об этом рассказали беглые на zoom-конференции, кадры которой мы сейчас продемонстрируем. Но сразу предупреждаем: это не мы, пропагандисты, монтируем так видео, в Литве сегодня времена тяжелые - экономить приходится даже на интернете. Белорусская оппозиционная повестка вышла из западных СМИ на 5-6 полосу. Финансирование белорусских революционеров прикрыли.

Объективные проблемы сейчас и с бизнесом, который ранее щедро спонсировал жизнь Тихановской.

Итак, бизнес больше не хочет тратить свои кровные на шикарную жизнь кучки жуликов. В Брюсселе разогрелся скандал: говорят, мол, выделили за два года белорусской золушке 65 млн евро. Оппозиционная верхушка благополучно разворовала десятки миллионов, которые коллективный Запад направлял на цели внутри Беларуси. 90 тысяч евро в день - это цена хотелок Тихановской, Вечерко, Мотолько и других приближенных к телу беглой революционерки. Это только из Брюсселя, без дотаций США. Литва отдельно отплачивает Свете питание, проживание, офис так называемого штаба. Поездки и кортежи - это райдер для принимающей стороны, если литовская содержанка отправляется на гастроли.

В Сети уже сами придворные госпожи Пилипчук-Тихановской подшучивают: мол, золушка-то наша скоро в туфельки не влезет.

Как минимум на спрятанных офшорных счетах Тихановской, согласно слитым данным, на начало 2021-го $ 4.5 млн в банке Dresdner и лондонском офисе HSBC. Сейчас, вероятно, гораздо больше. Домохозяйке начали задавать очень неудобные вопросы.





Европейские финансовые потоки отмываются через фирмы-прокладки приближенных к телу президентки. То есть, штабные получают N-ую сумму из европейской или американской казны, перераспределяют между собой, между собой заключают договоры. Например, Будкин - руководитель фонда культурной солидарности, аффилированный со штабом Тихановской, заказывает у Белоуса (друга Мотолько и Вечерко) стикеры для телеграм-каналов и 7 видеозаписей для размещения на YouTube. 30 тысяч евро! В это же время Белоус делает перевод в Белорусский дом Зарембюка 16 тысяч злотых и заключает договор на 3 200 долларов с Будкиным. Все это происходит в одно и то же время. Иными словами, деньги проходят круг эдакого междусобойчика. А еще Тихановская и Ко подворовывают идеи.

Они воруют проекты. Они воруют либо подминают под себя, как компания, которая стартапы скупает. Если кто-то не соглашается, они просто воруют идею. Собирают ресурсы, такие монополисты. Светлана Хилько, бывший член команды П. Латушко

Удивительного здесь, конечно, мало. Сейчас просто начали выступать концы мутных коррупционных схем беглой террористической оппозиции. Часть откололась. Хотя от дел не отходят Карач, Хилько, Щигельский, Герасименя, но при этом от Тихановской стараются отстраниться, чтобы не запятнать свою репутацию. У кормушки еще хочется посидеть и гранты получать, а если Света слетит, составить ей компанию по вылету в трубу желают далеко не все. От фонда спортивной солидарности уплыла рыбка Герасименя.

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью: я намерена покинуть состав Белорусского фонда спортивной солидарности…

Герасименя пока молчит об истинных причинах своего ухода. Но рыбка уплыла из-за коррупции внутри фонда спортивной солидарности, также приближенного к штабу Тихановской. Фонд спортивной солидарности оседлал украинскую повестку в рамках антивоенной программы штаба. Полк "Погоня" также от штаба во главе с Прокопьевым отправился в Киев якобы воевать, а на самом деле собирать пожертвования на мифических воинов, чьи сражения были только в TikTok и Instagram. Прокопьев надонатил почти 8 тысяч долларов и испарился вместе с деньгами в неизвестном направлении, причем кинув даже своих. Проворовался и Опейкин - глава фонда спортивной солидарности. В Киеве сейчас возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Немудрено, что Герасименя скинула бразды правления фонда - они же с Опейкиным вместе верховодили фондом, так и статья может быть одна на двоих.

Если идет расследование сейчас в отношении людей из фонда спортивной солидарности, где подставляются люди, которые не причастны к событиям тем самым, то, как нам оценивать работу штаба Тихановской в связке с этим фондом спортивной солидарности? Светлана Хилько, бывший член команды П. Латушко

Итак, подведем небольшой промежуточный итог. Эмигранты-бизнесмены, которые раньше сытно кормили вильнюсских штабных, более выделять деньги жуликам не намерены. Европа перекрыла все программы финансирования белорусских революционеров, а все деньги перенаправила на помощь украинцам. Причина - коррупция, в которой погрязла компания беглых. Фонды-прокладки команды Тихановской отправились на вольные хлеба в Киев, где каждый собирает донаты, кто на машины, кто на жилеты, кто на таблетки для "изнасилованных" украинок. Сам штаб, чтобы показать видимость проукраинских потуг, запустил некое антивоенное движение.

Полторы недели назад поехала делегация демсил в Украину. Валерий Ковалевский, были представители НАУ, Координационного совета. Встречались с представителями офиса президента. Встречались с батальоном Кастуся Калиновского и белорусской диаспорой. Такие контакты на уровне офиса [президента Украины] есть. Они непубличные. Светлана Тихановская

Такой наглости удивились даже в Украине, Тихановская стала нежелательной персоной у украинской властной верхушки.





Украина понимает, кто они, руководство Украины понимает, кто это. Эти люди себя полностью дискредитировали… Это люди, деятельность которых направлена только на популяризацию своих персон и зарабатывание денег. Иван Марчук, боевик отряда Калиновского (Украина)

Что ж, единственный шанс остаться на плаву - удержаться за финансирование Америки, которое требует объединить между собой разрозненные единицы революционеров, которые друг друга терпеть не могут. Безусловно, Вечерко выпускать власть из своих рук не хочет, ведь тогда придется делить и крупные куски финансирования, поэтому основные портфели фиктивного правительства беглых делятся между своими по штабу - "Честные люди", "Зубр", "Байпол", Стрижак, конечно. Не обойтись и без Латушко. Хотелось бы, конечно, но Франак понимает: без него не будет видимости единства. Пал Палыч хоть и тихо ревнует, что все денежки уходят не ему в карман, а в вильнюсскую резиденцию, все-таки должен доказать свою политическую состоятельность, иначе финансирование обрежут окончательно, и это окончательно ударит по и без того нездоровой печени. Америка подключила к так называемой коалиции Щигельского, который даже прибыл в Варшаву, где уже был второй представитель супратива - Кулаженко. Но, увы, небольшое совместное собрание показало: объединение невозможно.

Как я думаю, стратегии общей не будет. Я не увидел, чтобы она смогла появиться, т. к. есть различные группы, которые, скорее всего, договориться не смогут. Дмитрий Щигельский

Недостаточно просто собраться какой-то кучкой людей и сказать: здравствуйте, мы правительство в изгнании, и теперь слушайте нас. Так не будет. Уже так не будет, потому что сошла волна, пропал интерес к Беларуси, та политическая воля, хотя бы минимальная, она тоже пропала. Ольга Карач