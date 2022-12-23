Почему год Кролика в Литве вновь пройдет под знаком Крысы - в проекте "Площадка"

Более 362 тыс. жителей Евросоюза уже посетили Беларусь по безвизу, сообщает Государственный пограничный комитет. Большинство из них (почти 235 тысяч) - это гражданине Литвы. И можно смело предположить, что влечет соседей в нашу страну не только желание полюбоваться несомненными белорусскими красотами. Основная причина куда прозаичнее. Пока в Литве готовят военизированные формирования для дестабилизации обстановки в Беларуси, а заодно занимаются героизацией нацистских прихвостней (да так, что даже чиновники Госдепа США высказывают беспокойство), приступают к сносу Дома Москвы, а на границе избивают мигрантов и создают искусственные затруднения дальнобойщикам и туристам, (в том числе своим), интересы простых литовцев остаются где-то далеко за кадром вильнюсских властителей. Между тем тревожных звонков резкого ухудшения ситуации становится все больше, они вносят все большую какафонию в перелив рождественских колокольчиков. Об этом наша авторская программа "Площадка".

Этой настоящей зимой стоит посочувствовать литовским соседям, праздники у которых ныне совсем не радостные. Ибо провозгласившая себя раем для наших беглых преступников страна все более напоминает ад для собственных граждан.

Ярким символом коррупции в стране стала даже центральная елка-торт, которая обошлась властям в разгар инфляционного кризиса в 231 тысячу евро.





Заинтересовавшаяся елкой за четверть с гаком миллиона евро Служба расследований финансовых преступлений откопала еще один факт. Оказалось, муниципалитет шестой год подряд платит за аренду домиков для столичной рождественской ярмарки одной и той же фирме. В этом году аренда стоила 26 тысяч евро, а всего с 2016-го за фанерные домики из казны утекло более 162 тысяч евро.

Недешево обходятся литовцам и домики нефанерные - личные. Только за одну декабрьскую неделю электричество в стране подорожало более чем на треть. Собственно, дорожало оно весь год. Стоит ли удивляться, что по данным литовского оператора распределения энергии (ESO) потребители уже наворовали электроэнергии и природного газа на 2,2 млн евро. Для сравнения, за весь прошлый год ущерб от таких хищений составлял полмиллиона.

Тем временем цены на продукты питания выросли на 33 % - в два раза больше, чем в среднем по ЕС. Экономист Жигимантас Маурицас прогнозирует, что по итогам 2022-го уровень цен в Литве окажется выше, чем в Нидерландах, Испании или Великобритании.

А вслед за ценами растет и количество магазинных краж. Директор Ассоциации литовских торговых компаний Рута Вайнене рассказала порталу DELFI.lt:

За первые три квартала этого года совершено в два раза больше краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой бич - это "штатные" воры, которые сбывают краденое на нелегальном рынке. Чаще всего воруют спиртное, парфюмерию и электронику, в последнее время добавилось масло, кофе и подгузники.

И вряд ли стоит пенять исключительно на литовцев. В последние годы в стране осело немало беглых экстремистов из Беларуси

Как отмечают в полиции, за 10 месяцев уходящего года зарегистрировано 1225 краж из магазинов - почти наполовину больше, чем в прошлом году.

Кражи, мошенничество и растрата имущества:

• За 2021 - 29 тысяч

• За 10 месяцев 2022 года - 32 тысячи

А всего количество мелких краж, случаев мошенничества, присвоения или растраты имущества в Литве с начала года превысило 32 тыс. случаев.

Между тем литовские экономисты продолжают твердить поистине идиотскую мантру о том, что в росте цен виноваты… сами граждане. Ибо не хотят, бессовестные, умирать от голода и продолжают покупать. А что это как не "провоцирование роста цен"?! Целый главный экономист крупнейшего в стране Swedbank Нериюс Мачюлис на голубом глазу заявил: "Когда сырье и энергоресурсы дорожают, но при этом у потребителей есть деньги, создалась благоприятная среда для очень быстрого повышения цен".



