"Отдать Курилы невозможно" - как визит Путина на Итуруп вызвал истерику в Токио

Курильские острова - для одних вопрос истории, для других - политики, для кого-то - дипломатического престижа.

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Сахалинскую область 11-13 августа 2026 года привлек неожиданно повышенное внимание. Официальный Токио раскритиковал поездку Владимира Путина на Южные Курилы после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, заявив, что она ранит чувства японцев и усложняет восстановление отношений.

На резонансный визит на остров Итуруп отреагировали США и Китай. Пекин выступил с заявлением против попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а в Штатах заявили о непоколебимости в поддержке своего самого важного союзника, при этом Токио, выбрав курс на солидарность с Вашингтоном, в обновленной "Белой книге" по обороне причисляет Москву, Пхеньян и Пекин к своим главным угрозам.

Почему Курильские острова не дают покоя японцам и с чем связана агрессивная риторика в адрес России, разбирался политолог Юрий Шевцов в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Масштабное учение Тихоокеанского флота и затем инспекция российским президентом отдаленных территорий - это, по мнению некоторых СМИ, политический сигнал. В какой-то степени с этим можно согласиться. Посещение Южных Курил - демонстрация того, что Россия не собирается отдавать острова Японии.

Напрашивается вопрос: зачем Путину это демонстрировать? Сейчас Япония, будучи проамериканской страной, очень резко наращивает оборонные расходы. И, судя по всему, в ближайшем времени она хочет стать второй, если не первой, военной державой в регионе после Китая. Поэтому японское руководство ведет четкую линию с требованием от России отдать или все Курильские острова, или хотя бы четыре.

Российский лидер еще до поездки заявил, что его страна не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий, но там, напротив, сообщили о территориальных претензиях к РФ и отреагировали резко. Что это - обида, попытка реваншизма, повод оказать давление?

"Существует огромная историческая аргументация с обеих сторон. Но дело не столько в истории, сколько в геополитике. Если эти острова уходят к Японии, даже если только четыре южных, Россия лишается свободного выхода в Тихий океан. Остается лишь Петропавловск-Камчатский, а это, по сути, остров, поэтому Курилы отдать невозможно. Кроме того, Курильские острова - это маркеры, кто стоит у власти в Японии - проамериканские силы или подумывающие об альянсе с Россией", - пояснил гость проекта.

Интересно, что японцы до сих пор претендуют на Курилы, хотя они отказались от них по итогам Второй мировой войны. Однако, с другой стороны, Япония не подписала мирный договор. И это ее главный аргумент. Россия же апеллирует к договоренности, на условиях которой она вступила во Вторую мировую войну против Японии - один из пунктов был возврат Курильских островов к России.

"К слову, даже Компартия Японии выступает за передачу Курильских островов своей стране. Здесь есть проамериканский консенсус, но внутри Японии существуют элитные группы, желающие тесных отношений с Россией", - заметил политолог.

Пожалуй, для большего понимания, стоит поближе разобраться в попытках заключения мирного договора, ведь Москва и Токио искали формулу компромисса, но, к сожалению, во времена СССР не нашли.

"Никита Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. - Прим. news.by) был готов отдать Японии два или, может быть, четыре южных Курильских острова. Это сразу открыло бы перспективу следующего шага в сближении - Япония получила бы дешевое российское сырье (а пользу от этого очень хорошо сегодня видно на примере северокурильских месторождений газа). Япония его берет, а если еще придет с Дальнего Востока более чем только газ?" - задался риторическим вопросом Юрий Шевцов.

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В общем, отвечая на вопрос о причинах охлаждения между Москвой и Токио, многие эксперты сходятся во мнении: в первую очередь это экономика. Рядом с промышленной Японией находится "нераспечатанная кладовая планета", что объективно делает некоторые силы заинтересованными в сближении с Россией.

"Но все-таки проамериканские настроения гораздо сильнее, и важно не радикализировать их. А для этого надо, чтобы люди побаивались в Японии, поэтому жесты России, наподобие визита Путина на Курилы, - знак того, что Россия не отступит, и надо договариваться", - заявил Юрий Шевцов.

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