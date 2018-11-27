Отдать дань памяти солдату Красной армии. В Беларуси восстановили имя неизвестного бойца

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Михановичи, как и соседние деревни, были освобождены от фашистских оккупантов 3-4 июля 1944 года. Но у большинства похороненных в братской могиле солдат Красной армии датами гибели стали 5, 6, 7 и даже 12 июля. Это были бои с вырвавшимися из окружения Минского котла фашистами.

Одним из погибших был и Анатолий Шатровский.

Он принял свой последний бой вблизи деревни Березина. Анатолий в группе 10 боевых товарищей наткнулся на отступающих вражеских солдат, в десятки раз превосходивших их по численности. Фашисты были настроены отчаянно сопротивляться. Нашим солдатам помог фактор внезапности. Удалось взять в плен более 80 оккупантов. Однако без жертв не обошлось. Трое советских бойцов погибли в неравном бою. Среди них был и Анатолий Шатровский.

После боя погибших солдат похоронили на крестьянском кладбище неподалеку. Спустя 20 лет, в 1964 году, в Михановичи была отправлена армейская часть с целью перезахоронения в братскую могилу солдат со всего округа. Фамилии двух погибших бойцов - Ильи Арчакова и Дмитрия Садового - среди более сорока других имен на памятной доске братской могилы в а.г. Михановичи были указаны, однако фамилия Анатолия Шатровского попросту утерялась. Личность неизвестного солдата удалось установить только в прошлом году. Увековечить имя бойца помогла совместная работа белорусов и россиян.

От Архангельска до Миханович тысячи километров. Но время и расстояние не помешали памяти. Спустя 75 лет в преддверии памятной даты Великой Победы. Родственники Анатолия Шатровского привезли на братскую могилу то, за что тысячи и тысячи наших людей того времени отдали свою жизнь - родную землю. Дань памяти солдату пришли отдать местные жители и руководство района.

