Отделение краткосрочного пребывания открылось в больнице скорой помощи

Новый подход к экстренному лечению. Отделение краткосрочного пребывания сегодня открылось в больнице скорой помощи. Там пациенты будут находиться от пары часов до суток. За это время специалисты проведут ряд обследований - от анализов до МРТ, чтобы определить, нуждается ли пациент в дальнейшей госпитализации или может получать помощь амбулаторно. Одновременно проходить диагностику там смогут до 25 человек. Это единственное подобное отделение в стране.