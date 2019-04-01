ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Отделение краткосрочного пребывания открылось в больнице скорой помощи

Новый подход к экстренному лечению. Отделение краткосрочного пребывания сегодня открылось в больнице скорой помощи. Там пациенты будут находиться от пары часов до суток. За это время специалисты проведут ряд обследований - от анализов до МРТ, чтобы определить, нуждается ли пациент в дальнейшей госпитализации или может получать помощь амбулаторно. Одновременно проходить диагностику там смогут до 25 человек. Это единственное подобное отделение в стране.

В столичной больнице скорой помощи обновляют и приемное отделение. Здесь появится новая система навигации. Разноцветные зоны позволят максимально эффективно распределять потоки пациентов в зависимости от их состояния. Все указатели дублируются надписями на английском языке.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все