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Отделение нарушений ритма сердца и проводимости открылось в Витебском областном кардиологическом центре
Отделение нарушений ритма сердца и проводимости открылось в Витебском областном кардиологическом центре. Оно рассчитано на 40 мест. Теперь квалифицированную помощь пациенты северного региона будут получать в стенах одного медучреждения, есть возможность пройти все виды кардиологических исследований. Для лечения и диагностики закуплено все необходимое.
Случался срыв ритма, я всегда приезжал в эту больницу, здесь всегда помогали, ставили на ноги. Здесь в комплексе оказывается необходимая помощь.
Команда высококлассных специалистов в составе врача кардиолога, аритмолога, врача функциональной диагностики будет выполнять все необходимые диагностические мероприятия, также будет подбираться медикаментозная терапия. При необходимости хирургическое лечение нарушений ритма сердца и проводимости. В учреждении имеется все необходимое оборудование для диагностики данной патологии.
Специалисты отделения будут оказывать методическую помощь врачам других больниц северного региона по вопросам профилактики, выявления и лечения нарушений ритма сердца и проводимости.
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