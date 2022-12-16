Отделение нарушений ритма сердца и проводимости открылось в Витебском областном кардиологическом центре

Команда высококлассных специалистов в составе врача кардиолога, аритмолога, врача функциональной диагностики будет выполнять все необходимые диагностические мероприятия, также будет подбираться медикаментозная терапия. При необходимости хирургическое лечение нарушений ритма сердца и проводимости. В учреждении имеется все необходимое оборудование для диагностики данной патологии.

Наталья Подолинская, главврач Витебского областного клинического кардиологического центра

