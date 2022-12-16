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Отделение нарушений ритма сердца и проводимости открылось в Витебском областном кардиологическом центре

Отделение нарушений ритма сердца и проводимости открылось в Витебском областном кардиологическом центре. Оно рассчитано на 40 мест. Теперь квалифицированную помощь пациенты северного региона будут получать в стенах одного медучреждения, есть возможность пройти все виды кардиологических исследований. Для лечения и диагностики закуплено все необходимое.

Случался срыв ритма, я всегда приезжал в эту больницу, здесь всегда помогали, ставили на ноги. Здесь в комплексе оказывается необходимая помощь.
Валерий Жевно, пациент Витебского областного клинического кардиологического центра
Команда высококлассных специалистов в составе врача кардиолога, аритмолога, врача функциональной диагностики будет выполнять все необходимые диагностические мероприятия, также будет подбираться медикаментозная терапия. При необходимости хирургическое лечение нарушений ритма сердца и проводимости. В учреждении имеется все необходимое оборудование для диагностики данной патологии.
Наталья Подолинская, главврач Витебского областного клинического кардиологического центра

Специалисты отделения будут оказывать методическую помощь врачам других больниц северного региона по вопросам профилактики, выявления и лечения нарушений ритма сердца и проводимости.

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