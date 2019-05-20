Отделения Белпочты на селе работают над расширением услуг для местных жителей

Сегодня первый вице-премьер Александр Турчин ознакомился с функционалом сельских отделений почтовой связи. Новые услуги - это совместный проект Белпочты и Беларусбанка. Его курирует правительство. Так, в более чем 800 сельских отделениях почтовой связи жители белорусских сел и деревень уже могут пополнить действующую или получить новую банковскую карту, открыть счет (доступно 7 видов вкладов), а с 17 мая - оформить документы на получение кредита и уже буквально через три дня распоряжаться кредитными средствами. Вскоре в отделениях почты появится и новая услуга -"мобильный почтальон". Кроме того, ближе к людям (в первую очередь сельским жителям) станет онлайн-торговля. Оформлять покупки можно будет с доставкой прямо в отделения почтовой связи.