ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Отдельные хозяйства на юге Беларуси приступили к севу ранних яровых

Отдельные хозяйства на юге страны приступили к севу ранних яровых - об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время Международного экспортного форума "Беларусь мясная". Что касается центральных и северных регионов государства, готовность к севу там составляет более 90%. При наступлении благоприятных условий к посевной кампании присоединятся и другие регионы.

V Международный экспортный форум "Беларусь мясная"

В этом году экспортный форум собрал более 250 участников и около 40 экспертов из Беларуси, России, Франции, Польши и Китая. Во главе угла прежде всего - такие вопросы, как производство и повышение качества мясной продукции, налаживание контактов для расширения географии экспортных поставок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все