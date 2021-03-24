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Отдельные хозяйства на юге Беларуси приступили к севу ранних яровых
Отдельные хозяйства на юге страны приступили к севу ранних яровых - об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время Международного экспортного форума "Беларусь мясная". Что касается центральных и северных регионов государства, готовность к севу там составляет более 90%. При наступлении благоприятных условий к посевной кампании присоединятся и другие регионы.
V Международный экспортный форум "Беларусь мясная"
В этом году экспортный форум собрал более 250 участников и около 40 экспертов из Беларуси, России, Франции, Польши и Китая. Во главе угла прежде всего - такие вопросы, как производство и повышение качества мясной продукции, налаживание контактов для расширения географии экспортных поставок.
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