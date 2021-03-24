Отдельные хозяйства на юге Беларуси приступили к севу ранних яровых

Отдельные хозяйства на юге страны приступили к севу ранних яровых - об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время Международного экспортного форума "Беларусь мясная". Что касается центральных и северных регионов государства, готовность к севу там составляет более 90%. При наступлении благоприятных условий к посевной кампании присоединятся и другие регионы.



