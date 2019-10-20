Отдельные коллекции Музея Великой Отечественной войны в списке историко-культурного наследия

В лесах, болотах, полях и городах эти экспонаты бережно собирали по всей стране и далеко за ее пределами. Тысячи артефактов - от скальпеля до тяжелой военной техники - в экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны, кстати, первого в мире. Коллекции стали формироватьза полтора года до окончания войны. И когда советские солдаты освобождали Европу, в Минске уже экспонировали их личные вещи, рассказывали о подвигах героев и зверствах нацизма.

Это единственный музей Беларуси, где отдельные коллекции занесены в список историко-культурного наследия. Рукописные партизанские журналы и самодельное партизанское оружие имеют первую охранную категорию - это значит международного значения. Елена Бормотова - об артефактах Победы и тех, кто память делает незабываемой.Рассказывает Елена Бормотова.

Здесь несколько степеней защиты и каждый сейф под сигнализацией

Практически за семью замками, куда вход разрешен только троим. Даже директор в этот список не входит. Мы проведем вас в хранилище особо ценных экспонатов - госнаград, содержащих драгметаллы и камни.

Здесь несколько степеней защиты и каждый сейф под сигнализацией. Коллекция фалеристики - комплексы тех, кто нас освобождал. Ордена и медали часто получали посмертно.



Последний бой гвардии лейтенанта описывает однополчанин в письме к матери героя. Тяжелораненого Михайлова немцы добили пулей в голову и сорвали все награды. Здесь у каждого экспоната своя история и судьба. Прежде, чем попасть в экспозицию, многие предметы проходят через руки реставраторов. У музея свои мастерские и свои реаниматологи военной памяти. На их рабочем столе - сотни инструментов - от зубных щеток и ватных палочек до станков. Через эти мастерские проходит все - от оправ до пулеметов.

Обязательное требование - оружие должно быть выведено из боевого состояния.Даже случайно выстрелить оно не может. Любое - и то, что видит посетитель, и то, что хранится в фондах.

В фондах оружие находится в хранилище-сейфе, которое имеет несколько степеней защиты

Во-первых, сигнализация выведена на центральный пункт охраны.

Во-вторых, у входных дверей и решеток, ведущих непосредственно в хранилище, находятся внутренние и контрольные замкі. Кроме этого, в шкафах, где находится оружие, есть два индивидуальных замка, ключи от которых находятся в сейфе у хранителя коллекции.

Каждая единица оружия на милицейском учете. У каждого экспоната свое место в шкафу. Каждый имеет свой личный инвентарный номер. Он внесен в аннотации. Своеобразные паспортные данные.

Пустые места в шкафу - значит, оружие находится в экспозиции. Здесь представлены исключительно оригиналы. Пистолет-автомат, подаренный партизанскими оружейниками начальнику центрального штаба партизанского движения Пономаренко. Уникальная коллекция самодельного партизанского оружия, внесённая в список историко-культурного наследия. 62 единицы. В списке еще и коллекция рукописных партизанских журналов. 248 экземпляров.

Беларусь - единственная на постсоветском пространстве, кто построил новый Музей истории Великой Отечественной войны