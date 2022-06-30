Отдохнуть и поправить здоровье в Беларуси. В наших санаториях принимают все больше иностранцев

Высокое качество медицины - важная часть социальной политики нашей страны. И пока клиники в той же Германии отказываются лечить неугодных пациентов по политическим соображениям, белорусские врачи принимают всех. И простые жители Евросоюза вне зависимости от враждебности своих стран пользуются именно белорусскими медуслугами и остаются довольными.

Экспорт медицинских услуг в Беларуси увеличился более чем в 2 раза. А в наших санаториях этом году смогут отдохнуть 150 тысяч иностранцев. Чем притягивают здравницы жителей стран Евросоюза - в сюжете из Гродненской области.





Ванны из лечебной сапропелевой грязи принимает Александр Санжаров. Он родом из Таллина, сейчас уже 18 лет живет в Ирландии. Но свое здоровье доверяет именно белорусским специалистам.

Цены как минимум в 2 раза там дороже. Плюс не все процедуры там есть. Те же эти грязи, как говорится, не хватает, они закупают здесь, в Беларуси, как я слышал, знаю. И там просто даже кисточкой мажут, так экономят. Год назад здесь отдыхала и Татьяна Даник из Гродно. Поправила не только здоровье, решила вопрос сердечный, повстречав иностранца. В санатории эстонско-белорусская семья отметила и первую годовщину свадьбы. А ведь такой двойной любви к жене и к ее родине могло не случиться. Сегодня Александр Санжаров с улыбкой вспоминает свою первую реакцию на предложение мамы отдохнуть в белорусском санатории. Александр Санжаров, отдыхающий (Ирландия)

Я? В санаторий? Да никогда! И сейчас уже 11 или 12 раз уже приезжаю. Когда я приехал, мне понравилась сама Белоруссия, удивила пища, конечно, очень вкусная. Наверно, практически без химикатов, я вообще не знаю, но вкусно. Отношение людей, персонала. И красивые девушки ,конечно же.

Познакомилась с Сашей, встретилась с его друзьями, которые были его друзья, а сейчас они и мои друзья стали. Тоже чудесные люди, замечательные. Теперь каждый год будем здесь, наверно, встречаться. Татьяна Даник, отдыхающая

И почему-то все чаще жители стран Евросоюза, где все, как водится, для людей, выбирают именно белорусские здравницы. Только в этом санатории Гродненской области сейчас почти 30 иностранцев.

В 9:20 - физзарядка в спортивном зале. Пропотеешь хорошенько, 20 минут, потом приходишь, быстренько душ принимаешь, бежишь на следующую процедуру. Затем были, значит, грязевые ванны.

Список - только успевай по процедурным кабинетам. Полгода назад житель Литвы Александр Хилевич повредил колено. После операции необходимо восстановление. Его доверил белорусским медикам и современному методу карбокситерапии - газовым уколам.





С помощью инсулиновых иголочек мы надеваем на вот этот пистолет. Так, аппарат у нас специальный. CO2, т.е. углекислота, у нас находится в баллонах. Что мы делаем? Мы создаем искусственное кислородное голодание области, которую мы обкалываем. Организм наш понимает, что здесь произошла какая-то катастрофа. Он очень активно начинает отправлять сюда кровь, обогащенную кислородом.

Возможности санаторно-курортного лечения нашей страны - это богатства природных минералов (как в случае с радоновыми ваннами из местных источников) в сочетании с высокотехнологичным оборудованием. К примеру, этот аппарат современной физиотерапии с помощью перемен давления улучшает кровообращение и укрепляет сосуды. Такое качество медуслуг привлекло в Беларуси и уроженца Латвии Вячеслава Петрова.

За приемлемые деньги можно получить очень качественную медицинскую услугу. Поэтому приехали во второй раз. Я думаю, приедем и в третий, и в четвертый, и в пятый. Замечательная страна, прекрасные люди. Конфронтация эта, есть, конечно, существует, но это больше в голове политиков, наверное.

И лучшее подтверждение - путевки этим летом в санаторий Дятловского района уже купили 2 тысячи иностранцев.