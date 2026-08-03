Отдых по-белорусски: как дети из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама проводят время в "Зубренке"

Краткий пересказ от ИИ

Незабываемые впечатления для юных путешественников. Дети из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама отдыхают в "Зубренке" на берегу Нарочи.

В Беларусь приехали талантливые школьники, перспективные спортсмены и юные артисты по приглашению нашего Президента. В ежедневном расписании - процедуры для оздоровления, творческие занятия, спортивные состязания и познавательные экскурсии. За время отдыха иностранные гости знакомятся с повседневной жизнью белорусов.

Живописная природа, искренние эмоции и новые впечатления для юных путешественников! Большая делегация ребят из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама прибыла для отдыха в нашу страну. Площадка для изучения традиций и культуры - Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" на берегу Нарочи. Экспресс-знакомство с Беларусью начинается!

Делегация из Лаоса сразу погрузилась в нашу культуру и традиции в формате опен-эйр. На стилизованной под колоритный белорусский хутор площадке звучит народная музыка, а участники международной смены водят хороводы в наших национальных костюмах.

В страну счастливого детства попала и Ванхнаог Иттисак. С первых минут оценила наше гостеприимство и дружелюбие ребят.

Ванхнаог Иттисак, отдыхающая НДЦ "Зубренок" (Лаос): "В вашей стране спокойно, тепло и уютно. Природа очень красивая. Я рада, что я здесь, надеюсь найти много новых друзей и хочу узнать больше о белорусской культуре. Еще я знакомлюсь с вашей традиционной кухней. Мне все очень нравится, особенно ваше гостеприимство".

Фонеай Баннаонг, сотрудник департамента общего образования Министерства образования и спорта Лаоса: "Все студенты, которые приехали со мной, в первый раз на белорусской земле, хотя заочно они уже знакомы с вашей страной. У тех, кто бывал здесь ранее, интересовались, какой климат в Беларуси, особенности культуры, традиции и ожидания оправдались. Все под впечатлением от красоты природы и открытости ваших людей, от того, как тепло и радушно нас здесь встречают. Приятно, что сотрудничество между нашими и странами расширяется, в том числе в сфере образования".

Отдых по-белорусски- это не только про развлечения, но и про оздоровление. Хвойные ванны, соляная пещера, массаж, а еще кислородные коктейли. Гости из Вьетнама сразу оценили качество и уровень медицинской базы "Зубренка".

У ребят из Мьянмы впереди также насыщенные дни – с концертами, мастер-классами, спортивными играми, экскурсиями и дискотеками. И пусть у каждого участника международных смен своя родина, язык, история, здесь их объединяет общее настоящее: мирное небо, поддержка взрослых и незабываемые каникулы в Беларуси.

Йошу Бой Чун Лиэн, отдыхающий НДЦ "Зубренок" (Мьянма): "Я очень рад побывать в Беларуси. Приехал сюда из Мьянмы впервые и сразу оценил все преимущества: чистый воздух, зеленые леса. Ваша природа впечатляет. А дети из Беларуси очень дружелюбные, открытые, активные и добрые. Я сразу с ними подружился. Для нас в лагере много развлечений, интересные спортивные игры, конкурсы. Такие мероприятия нас всех объединяют".

Татьяна Осмоловская, директор НДЦ "Зубренок": "Сегодня с руководителями наших делегаций, которые в настоящее время находятся на отдыхе, мы обсудили формат сотрудничества не только в рамках летней оздоровительной кампании, но и в течение круглого года, в течение учебного года. "Зубренок" представляет площадку, которая работает в круглогодичном режиме. На протяжении календарного года реализуются более 20 смен. Они есть тематические, есть профильные".

Добрая традиция по приглашению детей из других государств существует с 2017 года. За этот период оздоровление и лечение в Беларуси получили более 2,5 тыс. детей. География стран с каждым годом расширяется.