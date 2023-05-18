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Отдых для 225 детей из Сирии будет организован в белорусском "Зубренке" в три смены

Отдых для 225 детей из Сирии будет организован в белорусском "Зубренке" в три смены

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" будет организован отдых для 225 детей из Сирии. Выделение денежных средств на эти цели предусмотрено распоряжением, которое подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отдых будет организован в три смены. В программу пребывания включены санаторно-оздоровительные услуги, медицинское обследование, экскурсии, культурные мероприятия.

Приглашение сирийских детей в Беларусь организуется в качестве гуманитарной акции ежегодно с 2017 года. Это способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества стран в гуманитарно-образовательной сфере, формированию дружеских отношений между нашими народами, популяризации истории и культуры Беларуси.

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