Отдых под мирным небом: как 307 детей из Донбасса отдыхают в белорусском лагере "Дубрава"

Пока с Запада в Украину идут новые поставки вооружений, из Донбасса в Беларусь на оздоровление приезжают дети войны. В апреле-мае в детском оздоровительном лагере "Дубрава" в Солигорском районе отдохнут более тысячи ребят.

На первую смену приехали 307 человек. В основном это подростки 9-15 лет из Горловки и Мариуполя, дети из малоимущих, неполных, многодетных семей, семей, где дети находятся под опекой. Подробнее об этом рассказала Виктория Шаркова.

О том, что у этих ребят, мягко сказать, непростое детство, с первого взгляда и не догадаешься. Они шутят и смеются, увлеченно играют.

9-летний Никита Акименко в предвкушении больших впечатлений. В "Дубраву" он приехал с другом Егором. Каждый шаг на белорусской земле фиксирует на видео. О своем путешествии в Беларусь он не только расскажет, но и покажет. Конечно, это будет детский взгляд на Беларусь, чего не скажешь о самых что ни есть взрослых рассказах ребят о родном Мариуполе.

Вообще страшнее всего было, когда мы возвращались из бункера, потому что там ждала неизвестность. В принципе если живы, значит все хорошо. Отдыхается хорошо: гуляем, танцуем, репетируем. Никита, житель г. Мариуполь

А Руслан Лахтин из Горловки. Там он не ходил в школу вот уже 2 года. Здесь тишина для него непривычна. Ее прерывает лишь смех друзей.





Руслан, житель г. Горловка: "Замечательные впечатления. Из-за леса даже дышать стало свободнее. Хорошо не бегать по подвалам. Сейчас там что-то серьезное намечается. Некоторые практически круглосуточно сидят в подвалах и не выходят".

Бассейн, рисование, спортплощадки - две недели беззаботного детства после бомбежек, стрельбы и постоянной угрозы жизни.

Такие обычные увлечения, как катание на качелях, прыжки на батуте, велосипедные прогулки, у детей из Донбасса вызывают уйму неподдельных эмоций. Сопровождающие не скрывают, ребята рады даже малому: воде, свету и тишине.

Организаторы прикладывают все усилия, чтобы осчастливить ребят. Маленькие гости уже побывали на хоккейном матче с участием Президента Беларуси. Далее в программевстреча с сотрудниками Солигорского отдела МЧС, посещение предприятий, культурных мест Минска и Солигорска.

Один мальчик мне говорит: "Вы знаете, мне очень здесь нравится!" Я спросила о причине этого. "Потому что мы не пользуемся здесь гаджетами", - сказал он. И я считаю, что мы справились, пытаемся прийти к замене гаджетов на активный образ жизни. Елена Седун, начальник базы отдыха, детского оздоровительного лагеря "Дубрава"

Белорусские каникулы для этих детей останутся добрыми воспоминаниями на всю жизнь. 17 не похожих один на другой дней, где есть место спорту, творчеству и дружбе.