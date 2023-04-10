3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Отдых под мирным небом: как 307 детей из Донбасса отдыхают в белорусском лагере "Дубрава"
Пока с Запада в Украину идут новые поставки вооружений, из Донбасса в Беларусь на оздоровление приезжают дети войны. В апреле-мае в детском оздоровительном лагере "Дубрава" в Солигорском районе отдохнут более тысячи ребят.
На первую смену приехали 307 человек. В основном это подростки 9-15 лет из Горловки и Мариуполя, дети из малоимущих, неполных, многодетных семей, семей, где дети находятся под опекой. Подробнее об этом рассказала Виктория Шаркова.
О том, что у этих ребят, мягко сказать, непростое детство, с первого взгляда и не догадаешься. Они шутят и смеются, увлеченно играют.
9-летний Никита Акименко в предвкушении больших впечатлений. В "Дубраву" он приехал с другом Егором. Каждый шаг на белорусской земле фиксирует на видео. О своем путешествии в Беларусь он не только расскажет, но и покажет. Конечно, это будет детский взгляд на Беларусь, чего не скажешь о самых что ни есть взрослых рассказах ребят о родном Мариуполе.
Вообще страшнее всего было, когда мы возвращались из бункера, потому что там ждала неизвестность. В принципе если живы, значит все хорошо. Отдыхается хорошо: гуляем, танцуем, репетируем.
А Руслан Лахтин из Горловки. Там он не ходил в школу вот уже 2 года. Здесь тишина для него непривычна. Ее прерывает лишь смех друзей.
Руслан, житель г. Горловка: "Замечательные впечатления. Из-за леса даже дышать стало свободнее. Хорошо не бегать по подвалам. Сейчас там что-то серьезное намечается. Некоторые практически круглосуточно сидят в подвалах и не выходят".
Бассейн, рисование, спортплощадки - две недели беззаботного детства после бомбежек, стрельбы и постоянной угрозы жизни.
Такие обычные увлечения, как катание на качелях, прыжки на батуте, велосипедные прогулки, у детей из Донбасса вызывают уйму неподдельных эмоций. Сопровождающие не скрывают, ребята рады даже малому: воде, свету и тишине.
Организаторы прикладывают все усилия, чтобы осчастливить ребят. Маленькие гости уже побывали на хоккейном матче с участием Президента Беларуси. Далее в программевстреча с сотрудниками Солигорского отдела МЧС, посещение предприятий, культурных мест Минска и Солигорска.
Один мальчик мне говорит: "Вы знаете, мне очень здесь нравится!" Я спросила о причине этого. "Потому что мы не пользуемся здесь гаджетами", - сказал он. И я считаю, что мы справились, пытаемся прийти к замене гаджетов на активный образ жизни.
Белорусские каникулы для этих детей останутся добрыми воспоминаниями на всю жизнь. 17 не похожих один на другой дней, где есть место спорту, творчеству и дружбе.
Белорусские каникулы продлятся до 20 апреля. При поддержке фонда Алексея Талая более 1300 детей отдохнули в Беларуси в 2022 году. В этом году планируется такое же количество. Ребята признаются, что после посещения Беларуси желание у всех одно - еще раз сюда вернуться.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта
Плюс 80 км - в Минске увеличится протяженность велодорожек
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП