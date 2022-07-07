Отдых в Беларуси летом

Беларусь - это красивейшие национальные парки и заказники, старинные костелы и церкви, захватывающие дух замки, мистические места, современные санатории, гостеприимные люди и такая вкусная кухня, что пальчики оближешь! У отдыха в Беларуси немало плюсов. И один из весомых - безвиз.

Преимущества безвизового въезда

Как бы тривиально это ни звучало, но для многих иностранцев отсутствие необходимости делать визу - убедительный аргумент. Никакой волокиты и длительного ожидания! Кроме того, цены на отдых в Беларуси достаточно доступные по сравнению с другими направлениями.

30-дневный безвизовый режим доступен для граждан десятков государств. Для въезда необходимо иметь при себе паспорт, страховку и денежные средства в белорусских рублях или валюте (на каждый день пребывания - в эквиваленте не менее 2 базовых величин). Кроме того, с 28 мая иностранцы могут приезжать без ПЦР-тестов и документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

Подробности и актуальная информация есть на сайте Государственного пограничного комитета.

Топ достопримечательностей

"Что можно посмотреть в Беларуси?" - один из самых популярных вопросов, особенно у жителей СНГ. Наш мини-гайд по интересным достопримечательностям поможет спланировать маршрут. Лучше всего посетить сразу все области - в каждой есть уникальные объекты. Итак, рассказываем, что посмотреть в Беларуси летом 2022:

Гродненская область:

Могилевская область

Гомельская область

Витебская область

Брестская область

Теперь вы знаете, что посмотреть в Беларуси, путешествуя на машине либо в составе экскурсии.





Оздоровительный отдых

Большой популярностью пользуются и санатории Беларуси. Они находятся в экологически чистых местах, как правило, на берегу водоемов, и располагают современной медицинской базой. Некоторые по уровню сравнимы с европейскими здравницами.

На официальных сайтах санаториев Республики Беларусь можно узнать цены, ознакомиться с инфраструктурой и типами путевок.

Если вы планируете отдых в санатории Беларуси с лечением, бронируйте путевку от 14 до 21 дня. Для оздоровления и восстановления сил будет достаточно как 2-3 дней, так и недели. Какой бы вариант вы ни выбрали, можете рассчитывать на качественный сервис и медицинское обслуживание.