Отдых в Китае: прямой авиарейс свяжет Минск и китайский город Санья

Отдыхать летим в Китай. Прямой авиарейс свяжет белорусскую столицу с городом Санья. Он находится в провинции Хайнань и славится большим количеством морских курортов. Презентация нового направления прошла сегодня в Минске. Старт полетной программы запланирован на середину января.

Добраться до точки назначения можно будет дважды в неделю по вторникам и субботам. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus, которые вмещают три сотни пассажиров. Время в пути - 11 часов. Открытие нового направления будет способствовать не только развитию туризма, но и наращиванию двусторонней торговли.