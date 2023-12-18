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Отдых в Китае: прямой авиарейс свяжет Минск и китайский город Санья
Отдыхать летим в Китай. Прямой авиарейс свяжет белорусскую столицу с городом Санья. Он находится в провинции Хайнань и славится большим количеством морских курортов. Презентация нового направления прошла сегодня в Минске. Старт полетной программы запланирован на середину января.
Добраться до точки назначения можно будет дважды в неделю по вторникам и субботам. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus, которые вмещают три сотни пассажиров. Время в пути - 11 часов. Открытие нового направления будет способствовать не только развитию туризма, но и наращиванию двусторонней торговли.
Ло Шисюн,советник-посланник посольства Китая в Беларуси: Это открывает новые возможности для туризма и налаживания нового бизнес-сотрудничества. Санья - это место очень интересное, не только климатом, но и важным местом для развития бизнеса.
Новый маршрут запустят на три года, продление сроков будет зависеть от спроса с двух сторон.
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