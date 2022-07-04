Отдыхающим на Петровичском водохранилище в Смолевичском районе напомнили правила безопасности

Спасатели Минской области ежедневно проводят рейды и следят за соблюдением правил безопасности на воде, особенно в запрещенных и необорудованных местах.

На Петровичском водохранилище в Смолевичском районе всем отдыхающим можно было примерить боевую форму, посидеть в кабине автомобиля и ознакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой. Особое восхищение вызвала водная феерия. На память все участники получили подарки - яркие брошюры, раскраски и пазлы с полезными советами. Также работники Минского областного управления МЧС о правилах безопасности напомнили отдыхающим Логойского района.