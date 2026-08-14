Отечественная продукция: что показали премьеру Беларуси на ведущей кондитерской фабрике "Коммунарка"

Повысить долю белорусских кондитерских изделий в розничном товарообороте - такую задачу перед отечественным предприятием поставил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. 14 августа глава правительства посетил фабрику "Коммунарка". На ее примере обсудили будущее всей сладкой отрасли.

Сразу по приезде - экспозиция, где бок о бок стояла белорусская и импортная продукция. Премьеру показали наглядно, как разнится стоимость. В сравнении побеждает белорусское. Но здесь Александр Турчин предупредил: цены на контроле, их безосновательное поднятие правительство не допустит.

Разговор продолжили на линии производства. Мощность - 1 т шоколада и конфет в час. При такой производительности прибегают и к помощи роботизированных установок. Здесь все отточено до мелочей: зайдешь за оградительную линию - робот замедлится, в его зону комфорта входить не стоит.

На одной из линий рождаются полюбившиеся многим бэби-шоколадки. Производятся они одним из новейших способов - методом холодного штампа.

Александр Самаревич, начальник конфетно-шоколадного цеха кондитерской фабрики:

"Суть данного производства заключается в том, что в полимерные формы заливается шоколад, туда помещается штамп при температуре минус 24 градуса. Образуется так называемая корочка, в которую в дальнейшем мы можем добавлять различные начинки. Начинок бесчисленное количество: это может быть пюре, различная масса, карамель. Также мы можем их комбинировать".

Белорусам сладко жить точно не запретишь. Кондитерская отрасль из года в год удивляет шоколадными и карамельными новинками, зефирными и мармеладными премьерами. Развивают белорусы направление по выпуску ЗОЖ-сладостей с меньшим добавлением сахара. Даже самый привередливый и избирательный покупатель что-то да найдет в магазинах от отечественных предприятий. Тем более ассортимент постоянно прирастает, отчасти это плоды политики импортозамещения.

Александр Нечай, гендиректор кондитерской фабрики "Коммунарка":

"На протяжении 10 лет фабрика участвовала в инвестиционной программе. Как итог этой большой работы, фабрика из всего объема производимой продукции выпускает порядка 45 % продукции так называемого импортозамещения. Наши потребители могут увидеть ее на полках страны".

Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром":

"Процесс модернизации является непрерывным. В перспективе предприятиями запланирован ряд мероприятий по установке новых линий с общим объемом финансирования более 160 млн рублей".

Обновление производств сегодня, как показывает практика, неизбежно. Ведь на спрос покупателя, особенно своего, надо отвечать по максимуму. Стабильно из года в год белорусы потребляют около 200 тыс. т сладких изысков.

Себя белорусы обеспечивают кондитерскими продуктами сполна. Немалую часть отправляют заграничным любителям сладкого. В Россию экспортируют больше всего. Сегодня находят подход к потребителю из Центральной Азии, Китая. С белорусской гибкостью и умением подстраиваться под вкусы и предпочтения партнеров, с компетенциями это всего лишь дело времени. Но за каждым таким вызовом - толчок к развитию и производств, и всей экономики.