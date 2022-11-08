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Отечественные фармпроизводители выпускают до 60 новинок в год
Отечественные производители фармацевтической продукции наращивают объемы собственного производства. Сегодня почти половина лекарственных препаратов, которые зарегистрированы в стране, произведены в Беларуси. Выпускают до 60 новинок в год - это наиболее востребованные среди населения позиции. Разработку новых прогнозируют на два года вперед - столько времени требуется от идеи до выпуска конечного продукта.
Сегодня только на предприятии "Академфарм" при НАН Беларуси в разработке около 30 наименований будущих лекарств.
Нам пришлось пересмотреть некоторые логистические цепочки, поменять некоторых поставщиков сырья, особенно это касается европейского производителя. Раньше у нас препарат производился не в полном цикле, мы покупали уже готовый препарат у европейского производителя. На данный момент, чтобы потребитель не почувствовал дефицита, мы занимаемся полным циклом разработки.
Продукция белорусских фармацевтических организаций поставляется в 37 стран мира. В структуре экспорта доминирует Россия, Казахстан, Азербайджан.
Фото:pixabay.com
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