ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Отечественные фармпроизводители выпускают до 60 новинок в год

Отечественные производители фармацевтической продукции наращивают объемы собственного производства. Сегодня почти половина лекарственных препаратов, которые зарегистрированы в стране, произведены в Беларуси. Выпускают до 60 новинок в год - это наиболее востребованные среди населения позиции. Разработку новых прогнозируют на два года вперед - столько времени требуется от идеи до выпуска конечного продукта.

Сегодня только на предприятии "Академфарм" при НАН Беларуси в разработке около 30 наименований будущих лекарств.

Нам пришлось пересмотреть некоторые логистические цепочки, поменять некоторых поставщиков сырья, особенно это касается европейского производителя. Раньше у нас препарат производился не в полном цикле, мы покупали уже готовый препарат у европейского производителя. На данный момент, чтобы потребитель не почувствовал дефицита, мы занимаемся полным циклом разработки.
Евгений Кокусев, начальник лаборатории фармацевтических исследований предприятия "Академфарм"

Продукция белорусских фармацевтических организаций поставляется в 37 стран мира. В структуре экспорта доминирует Россия, Казахстан, Азербайджан.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все