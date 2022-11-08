Отечественные фармпроизводители выпускают до 60 новинок в год

Нам пришлось пересмотреть некоторые логистические цепочки, поменять некоторых поставщиков сырья, особенно это касается европейского производителя. Раньше у нас препарат производился не в полном цикле, мы покупали уже готовый препарат у европейского производителя. На данный момент, чтобы потребитель не почувствовал дефицита, мы занимаемся полным циклом разработки.

Евгений Кокусев, начальник лаборатории фармацевтических исследований предприятия "Академфарм"