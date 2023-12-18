Первые операции по протезированию коленного сустава отечественным эндопротезом провели в Минске

В этом году мы участвовали в том числе в испытаниях данного эндопротеза, мы предложили свои пожелания для установочного иснтрументария , предложения были активно внедрены в жизнь и уже в декабре мы получили первую партию эндопротезов. В ближайшее время ожидается поставка еще одной партии для нашей клиники, и мы будем наращивать объемы, что касается использования отечественных эндопротезов.

Станислав Третьяк, заместитель главврача 6-й клинической больницы г. Минска