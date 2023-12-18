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Первые операции по протезированию коленного сустава отечественным эндопротезом провели в Минске
Первые операции по протезированию коленного сустава отечественным эндопротезом провели в шестой больнице Минска. В центр травматологии и ортопедии поступило 100 эндопротезов от научно-технологического парка БНТУ "Политехник". Искусственный сустав представляет собой три составные части из металла и пластика качество материалов не уступает импортным аналогам, подчеркивают медики.
Выпуск отечественного протеза позволит нарастить количество операций за счет сокращения сроков поставки. Ожидание импортных может доходить до трех месяцев, отечественные эндопротезы готовы поставлять каждые две-три недели.
В этом году мы участвовали в том числе в испытаниях данного эндопротеза, мы предложили свои пожелания для установочного иснтрументария , предложения были активно внедрены в жизнь и уже в декабре мы получили первую партию эндопротезов. В ближайшее время ожидается поставка еще одной партии для нашей клиники, и мы будем наращивать объемы, что касается использования отечественных эндопротезов.
С 1 января в Минске выполнена 1 800 операций по эндопротезированию крупных суставов, замену суставов проводят в шестой, одиннадцатой и больнице скорой помощи.
В неделю оперируют порядка 75 человек.
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