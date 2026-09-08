Отечественных товаров на полках белорусских магазинов станет больше

В Беларуси вводится норматив по наличию отечественной продукции в торговом ассортименте. Новые правила заработают с 10 сентября.

Мера временная и призвана поддержать отечественного производителя. До конца года профильное ведомство - Министерство антимонопольного регулирования и торговли - ставит задачу нарастить долю белорусских товаров в ретейле до 58 %. По итогам полугодия этот показатель достиг практически 55 %.

Наталья Василевская, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Обязательный перечень, на мой взгляд, содержит минимальное количество товарных позиций, которые необходимо обеспечить на полке. Дальше субъект хозяйствования - торговая сеть или даже небольшой сельский магазин - самостоятельно определяет свою ассортиментную политику. Если востребован товар иностранного производства, он будет размещен рядом с белорусским и продаваться на равных условиях. Поэтому у торговых сетей не должно возникнуть проблем. Что касается товаров критического импорта и продукции, которая в Республике Беларусь производится в недостаточном количестве, в перечне есть оговорка, что его требования могут выполняться в том числе за счет товаров иностранного производства".

К слову, 8 сентября Министерству антимонопольного регулирования и торговли исполняется 10 лет - именно столько времени прошло с преобразования ведомства. В честь этого ведомство издало научно-практический комментарий к Закону "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".