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Отец и мать убитой девушки-кассира предъявили в суд иск о возмещении морального вреда
Мать погибшей (потерпевшая по делу об убийстве в декабре 2009 года кассира обменного пункта) предъявила в суд иск о возмещении морального вреда, пишет sputnik.by.
Она подала исковые требования о том, чтобы с обвиняемого по делу Александра Дударчика взыскали 50 тыс. белорусских рублей. Подобное требование в Минский городской суд пришло и от отца Петровой, который просит взыскать такую же сумму. Обвиняемый в суде заявил, что признает иски в полном объеме.
Мать убитой девушки рассказала в суде, что в тот роковой день Татьяне не нужно было идти в обменный пункт: "В тот страшный день она не должна была работать. Девушка, которая должна была работать, заболела", - сообщила она.
По словам матери, ее дочь была жизнерадостной, веселой, красивой и доброй. Сразу после школы она пошла работать, сама оплатила учебу в институте, надеялась его окончить и выйти замуж.
Женщина отметила, что в первые годы после трагедии ждала информацию о задержании убийцы, но о том, что он найден, узнала 11 января.
Фото: sputnik.by
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