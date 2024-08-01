Отец и мать убитой девушки-кассира предъявили в суд иск о возмещении морального вреда

Мать погибшей (потерпевшая по делу об убийстве в декабре 2009 года кассира обменного пункта) предъявила в суд иск о возмещении морального вреда, пишет sputnik.by .

Она подала исковые требования о том, чтобы с обвиняемого по делу Александра Дударчика взыскали 50 тыс. белорусских рублей. Подобное требование в Минский городской суд пришло и от отца Петровой, который просит взыскать такую же сумму. Обвиняемый в суде заявил, что признает иски в полном объеме.

Мать убитой девушки рассказала в суде, что в тот роковой день Татьяне не нужно было идти в обменный пункт: "В тот страшный день она не должна была работать. Девушка, которая должна была работать, заболела", - сообщила она.

По словам матери, ее дочь была жизнерадостной, веселой, красивой и доброй. Сразу после школы она пошла работать, сама оплатила учебу в институте, надеялась его окончить и выйти замуж.

Женщина отметила, что в первые годы после трагедии ждала информацию о задержании убийцы, но о том, что он найден, узнала 11 января.