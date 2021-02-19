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Отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского
Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. И сегодня глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского. Следствием было установлено: в 11 вечера 10 августа прошлого года во время массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Александр Тарайковский отделился от толпы протестующих и направился в сторону правоохранителей, несмотря на многочисленные предупреждения стражей порядка. Кроме того, мужчина был пьян.
По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.
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