Отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского

Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. И сегодня глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского. Следствием было установлено: в 11 вечера 10 августа прошлого года во время массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Александр Тарайковский отделился от толпы протестующих и направился в сторону правоохранителей, несмотря на многочисленные предупреждения стражей порядка. Кроме того, мужчина был пьян.