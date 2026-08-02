Отказался читать проповеди на польском: убийство священника Олехновича и покаяние убийц

В сентябре 1943 года в деревне Раковичи Гродненской области произошла жестокая расправа над православным священником Иоанном Олехновичем и его супругой Ольгой. Преступление совершили члены польской Армии Крайовой, которые действовали на территории Западной Беларуси. Сегодня память о погибших увековечена памятными крестами, установленными на месте старого храма. В программе "Война и мир" о подробностях трагедии рассказала внучка священника Вера Витальевна Олехнович.

В 1943 году Беларусь находилась под немецкой оккупацией, но местному населению приходилось бороться не только с захватчиками, но и с вооруженными бандами. Если на юге действовали бандеровцы, то на западе, преимущественно в Гродненской области, орудовали польские отряды Армии Крайовой, которые подчинялись польскому правительству в изгнании, базировавшемуся в Лондоне.

У них стояла задача возвращения Польши в границы 1939 года, поэтому свою деятельность аковцы развернули на территориях Западной Украины и Беларуси. Они вербовали местных жителей, создавали агентурные сети и вели активную борьбу против коммунистов и сторонников советской власти, а также православных священников и учителей белорусского языка. Несогласных перейти на сторону польских бандитов убивали такими способами, чтобы запугать остальных.

Расправа над семьей священника

Страшная участь постигла семью священника Олехновича. Вера Витальевна, внучка, расследует события, лишившие ее родных людей. Ей помогают свидетели того времени и их потомки.

По словам внучки, отца Иоанна и его супругу Ольгу сначала долго пытали. Женщину изнасиловали на глазах у мужа, отрезали ей грудь. Дедушку избивали, отрезали три пальца, которыми обычно крестятся, затем вывели в поле и застрелили. Бабушку застрелили в рот - за то, что она проклинала убийц. Когда нашли тела, у священника в руках осталась фигурка Иисуса - разжать пальцы так и не смогли.

Детей в тот момент дома не было - о случившемся они узнали от соседей.

Вера Витальевна рассказывает, что при венчании дедушка и бабушка в один день потеряли кольца, и бабушка сказала: "Ваня, нам умирать вместе". Так и случилось.

Батюшку Иоанна в деревне Раковичи вспоминают добрым словом и по сей день. Несмотря на строгий характер, священника в деревне уважали и любили. Он мог высказать и поругать, но всегда тактично и по правде, а если нужно было помочь - помогал. Иоанн Олехнович помогал партизанам, был связным, вместе с местными жителями организовывал передачу хлеба и соли тем, кого отправляли по железной дороге в сторону Германии, занимался просветительской работой.

По рассказам внучки, ее бабушка была москвичкой, но успешно справлялась с хозяйством на селе. У нее было семеро детей, выжили трое. "Какая хорошая женщина была ваша бабушка, золотой человек", - рассказали соседи внучке.

Священника убили за православную веру, сказала сотрудник церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. Раковичи Шучинского района Татьяна Карпович. По ее словам, священника заставляли проповеди читать на польском языке, но он отказывался. За это над ним жестоко поиздевались и убили. Женщина рассказала, что матушку могли оставить в живых, но когда ее мужа увели за село, она не осталась, а пошла за ним. Там их и убили.

"Преступление есть преступление, преступление - это грех. И не важно, чем это вызвано: политической подоплекой или личными какими-то мотивами. Это нарушение заповедей", - отметил настоятель храма Святомученика Николая Чудотворца д. Турейск Шучинского района Александр Грецкий. Он предположил, что убийство совершили фанатичные люди, потому что преследовали человека только за то, что читал проповеди не на польском языке и, возможно, из ненависти к человеку.

Встреча с преступниками через двадцать лет

После расправы над священником в церковь прислали нового священника по имени Василий, которого постигла та же участь.

А спустя двадцать лет после окончания Великой Отечественной войны Вера Витальевна вместе с мамой столкнулась на рынке с теми самыми людьми, которые убили их близких. Это было примерно в 1968-1969 годах.

Вера Олехнович предположила, что эти преступники вернулись из Польши, но наказание они не понесли и им все сошло с рук.

Убийцы пали на колени перед матерью Веры Витальевны и просили прощения за все содеянное. Мама ответила им: "Просите прощения у Бога. А вам желаю только, чтобы вы просили смерти, а она к вам не приходила. Чтобы перед вами стояли все люди, которых вы погубили".

Расследование преступлений Армии Крайовой

После 2021 года КГБ передал прокуратуре Щучинского района более 400 уголовных дел по факту геноцида белорусского народа. Из них половина - это преступления Армии Крайовой. И это лишь один район. Убийство священника и его супруги - один случай из многих, о которых еще предстоит узнать.