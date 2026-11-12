Отходы в доходы: в стране введут семь новых мусороперерабатывающих предприятий

Важнейшие поручения Президента - это не только снизить воздействие на экологию, но и получать максимум пользы, превращая отходы в доходы.

В стране продолжается строительство мощностей: за текущую пятилетку необходимо ввести в эксплуатацию 7 новых мусороперерабатывающих предприятий к тем 10, что уже в работе.

Об этом - в новой серии проекта "На контроле Президента". При поддержке Комитета государственного контроля. Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на нашем сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.