Отклики делегатов на речь Президента

Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых, речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов.



Доклад главы государства уже разошелся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем (видео).



