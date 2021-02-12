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Отклики делегатов на речь Президента

Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых, речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов.

Доклад главы государства уже разошелся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем (видео).

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