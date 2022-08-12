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Откровения белорусских наемников в проекте АТН "План Б"

Не пропустите сегодня в вечернем эфире откровения белорусских наемников. Они утверждают, что работают на украинскую разведку. Или она на них? Сколько спят так называемые бойцы-калиновцы, какие программы государственного ТВ смотрят и верят ли в победу? На что потратят вроде как... кровью заработанные? Разоблачающий проект "План Б" смотрите сегодня на "Беларусь 1".

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