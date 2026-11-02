Откровенный диалог объединил в Минске педагогов столицы и центрального региона

Качество, доступность и безопасность образовательного процесса. Откровенный и доверительный диалог объединил 2 ноября в Минске педагогическую общественность столицы и центрального региона.

Это примерно 570 человек: руководители школ, гимназий, специальных школ, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, кадетских училищ и колледжей, а также профильных ведомств. Подготовке будущих кадров на каждом уровне - от дошкольного до специального - особое внимание. Учитывая прогрессивный рост информационных технологий, на первый план сегодня в том числе выходит создание и поддержание дружественной и благоприятной учебной среды, предупреждение буллинга и конфликтов, формирование цифровой грамотности и безопасного поведения в интернете. Эти темы требуют постоянного внимания, профилактики и контроля.

Ирина Цовко, замдиректора гимназии № 18 г. Минска имени И. С. Миренкова:

"В нашей гимназии хороший психологический климат, дети любят приходить в гимназию, дети дружат. Для этого проводится очень много мероприятий по сплочению коллектива. Это и классные часы, все мероприятия, которые в плане у нас, городские мероприятия дети посещают в рамках проекта "Минская школа: Вместе#БезОбид" . Это дает свой положительный результат. Когда дети комфортно себя ощущают, когда ребенок идет в коллектив с желанием, тебе все легче удается. Создать эту обстановку, когда дети идут с желанием, это очень важно".

"Минская школа: Вместе#БезОбид" - профилактический проект. В столице он реализуется уже год, объединяет практически все учреждения общего среднего образования. Столичный опыт планируют применять по всей стране. Подключат также колледжи. Главная цель - создание безопасной и бесконфликтной среды в учреждениях образования.