Откровенное интервью Президента Беларуси: что услышали и о чем промолчали зарубежные журналисты

Накануне во Дворце НезависимостиАлександр Лукашенкодалоткровенное интервьюзарубежным и белорусским журналистам. Мероприятие незапланированное, в графике появилось спонтанно.

Как это было? И что из услышанного на страницах газет и в эфирах рассказали представители СМИ после, а также о чем решили промолчать? Проанализирует Анастасия Бенедисюк (подробности в видео).

3 часа и 6 минут длился не большой разговор, а большой диалог с нашим Президентом. Происходило все в Зимнем саду. Сама атмосфера располагала к теплому открытому общению. С десяток иностранных журналистов. Были и белорусские. Рядом со мной сидел представитель американского СМИ, который то и дело поворачивался и говорил: "Вот эти, вот эти конфеты попробуй! Очень классные". Но, понятно, этой "сладости" в их репортажах никто не ждал. У каждого свое редакционное задание.

Когда камера направлена на журналиста, Пляйтген Фредерик из CNN задает вопрос настойчиво. Неудивительно, на сытый-то желудок.

Фредерик Пляйтген, ведущий телекомпании CNN:"Почему Вы поддерживаете войну Путина? Вы готовы отправить ваших людей в Украину?"

Было еще про то, "как слаба русская армия", что он, ведущий CNN, все это лично видел. Предостерегая белорусов от участи пушечного мяса, умолчав про будущее тех, кто сейчас именно в таком статусе брошен в мясорубку в Бахмуте.

Да. Там есть наши беглые. Кто их отправил? Это отправил "белорусский президент" в вашем понимании. Вопрос: почему вы им не задали этот вопрос? Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Таких ответов зритель CNN не увидит. Пляйтген выпустил материал, где все в соответствии с общей риторикой издания.





Ключевое, правда, замолчать сложно: Беларусь не отправит войска в Украину, если на нее не нападут. Это свежий заголовок американского издания. Ну, и проведение мирных переговоров - Лукашенко этого хочет.

Если с территории Украины (вы об Украине говорите?), это касается не только Украины, это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

И про ведение мирных переговоров. Лукашенко этого хочет.

Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду. Как агрессор сяду. Ну, давайте войну прекратим, а потом будем обвинять друг друга. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Кстати, несмотря на такое напряжение во время "вопрос-ответ", по итогу посмотрите, как добродушно американец прощался с белорусским лидером. Да и в целом за время и честность Александра Лукашенко в четверг благодарили многие.

Спасибо Вам, Александр Григорьевич, за возможность задать вопрос. Анн Мария Симмонс, глава московского бюро газеты TheWall Street Journal

Это TheWall Street Journal. Журналистка Анн Мария Симмонс. А вот итог от нее после 3-часового общения: "Лидер Беларуси поддерживает Путина и готов помочь России в новых атаках на Украину". Статья немаленькая. Но практически без прямой речи Александра Лукашенко. Американцы предпочли дать слово бежавшему из Беларуси и базировавшемуся в Польше эксперту.

Хотите мира в Украине - давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Европа к этому готова. Европа этого хочет. Она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу, и делают с ней все, что хотят. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В целом же, как показал разговор, и это из личных наблюдений, далеко не все коллеги оказались в повестке. Говоря "диктатура" и, мол, "в глазах людей на улице - страх" сами не могли ответить, а вы чего не боитесь? И почему так легко и настойчиво задаете вопросы диктатору? Употребляя слово "политзаключенные", не смогли назвать фамилии и суть их дел. Да и про Протасевича, над которым был вчера суд, они узнали чуть ли не в момент интервью от Президента. Хотя, его, то есть Романа, политзаключенным они и не считают. Уже.

Стивен Розенберг из BBC первым задавал вопросы. Их с Президентом - практически тет-а-тет длился больше 20 минут! Это дольше других! Ближе к завершению британцу стало понятно - выдавать в эфир нечего.





По итогу уставший Стив выжал лишь двухминутное видео.

Как бы не хотели отдельные европейские и американские СМИ, резонанс от сказанного спустя день есть. Цитаты Лукашенко - в "Аль-Арабия". И даже японском NHK. "Аль-Джазира" готовит сразу несколько материалов по итогам командировки в Беларусь.

Для нас эта поездка была очень интересной. Впечатление было огромное. Обычно нас приглашают на туры с военными, но мы не любим ездить на туры с военными, потому что они ничего не показывают. А вчера, на удивление, все показывали, объясняли, отвечали на все вопросы.Увидели, что на той стороне строятся баррикады, продолжает журналист. Жизни нет. У нас была проверка паспортов, люди в населенных пунктах приграничной зоны спокойно ходили, все нормально. Заур Ахмад Нами Шеож, глава московского бюро "Аль-Джазира"













Зарубежные коллеги были не только на границе, но и на нашем промышленном гиганте - БЕЛАЗе. Их очень интересовало, как справляемся - при санкциях. Им рассказали. Показали, покатали. Белорусский подход - интересуетесь, приезжайте. А лучше, конечно, через свои издания приглашайте в Беларусь. Ну, если, конечно, не боитесь! А то ведь и остаться могут. Может, поэтому закрывают границы.

Дрова начали и брикеты топливные отсюда возить к себе. Ну и слава Богу! Людям же выживать как-то надо. Это поперек горла. Нацменам в Польше и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблему. Для кого? Для белорусов? Нет. Для своих людей. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

И вот еще из наблюдений в Зимнем саду - подаренная Президенту в Зимбабве картина, где водопад Виктория. Тут хочешь не хочешь - параллели: любая информация (а ее сейчас не поток, а реально - водопад) требует уточнения. И после небольшого изучения, так что же написали эти мировые СМИ - вот точно, доверять одному источнику не нужно!

Конечно, далеко не факт, что те же британские, немецкие, польские издания смогут позволить им дать изложение вопросов и ответов, прозвучавших на этой встрече, в их настоящем виде. Но, тем не менее, сам факт того, что эта пресс-конференция состоялась, сам факт того, что точки над "i" были расставлены, сам факт того, что ответы были даны в предельно четкой, ясной и не оставляющей сомнений в форме, это тоже очень важно. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России