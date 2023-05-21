Откровенное интервью с Арсением Дедком - он четыре раза привлекался за участие в митингах, а сегодня находится на "химии" в Витебске

День политзаключенных - интересная дата, учитывая, кого называют "палiтвязнямi" и с кем призывают быть солидарными. Кстати, тут еще стоит разобраться, кто на чей стороне.

Будучи за рубежом, беглые псевдопатриоты пытаются хоть как-то напомнить о себе и заработать донаты западных спонсоров. Но все эти попытки выглядят как минимум смешными и абсурдными. А тем, кто прошел путь осознания событий 2020 года, побывал в местах не столь отдаленных и успел вернуться к нормальной жизни, все эти "закордонные призывы" напоминают лишь очередную попытку загрести жар чужими руками.

КорреспондентАТН поговорилас человеком, которого называют "палітвязнем". Знакомьтесь: Дедок Арсений. Четыре раза привлекался за участие в митингах, а сегодня на "химии" в Витебске (подробности в видео).