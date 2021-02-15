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Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ

БГУ в этом году отметит 100-летие

За 100 лет БГУ выпустил около 185 тысяч специалистов, которые востребованы не только в нашей экономике, но и за рубежом. Сегодня в вузе обучается более 30 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них – более 4 тысяч иностранцев из 62 стран.

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